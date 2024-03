Drei Tore in den ersten 10 Minuten: Effiziente Leithaprodersdorfer fertigen Schattendorf mit 4:0 ab

Burgenlandliga

Details Samstag, 02. März 2024 08:29

Im zweiten Eröffnungsspiel für die Frühjahrsrunde am Freitagabend in der Burgenlandliga trafen in Leithaprodersdorf die Hausherren auf den SV Schattendorf. Die Santner-Elf ist in der Transferzeit ohne Zugang geblieben, die Gäste hingegen hatten sich in der Offensive deutlich verstärkt. Leithaprodersdorf spielte in den ersten zehn Minuten wie von einem anderen Stern und führte bereits mit 3:0. Die restliche Spielzeit spulte die Santner-Truppe mit Cleverness ab und konnte einen super Start in die Frühjahrssaison verbuchen.

Superstart der Hausherren

Es war so, als hätten die Fans es gespürt, dass heute ihre Mannschaft eine ausgezeichnete Leistung auf das Spielfeld bringen wird, denn es strömten über 500 Zuschauer in die LeithArena. Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, klingelte es bereits in der 1. Minute im Tor der Gäste. Der erste Angriff der Hausherren ging über die Seite, ein Stanglpass in die Mitte und Paul Eder stand goldrichtig und erzielte die 1:0-Führung. Nach neun Minuten das 2:0, eine Zuckerflanke kam in den Strafraum geflogen und Goalgetter Noel Kustor war per Kopf für das 2:0 verantwortlich. Der Jubelschrei der Fans der Heimischen war noch nicht verstummt, als Luca Dellantonio das Leder nach einem Eckball in die Maschen des Gehäuses der Gäste zum 3:0 versenkte. (10.) Nun war der Torhunger der Gastgeber für das Erste gestillt, in der 27. Minute war es abermals Noel Kustor, der für das 4:0 sorgte. Die Heimischen hatten noch mehrere gute Tormöglichkeiten, aber diese konnten nicht verwertet werden. Von den Gästen sah man kaum einen gut vorgetragenen Angriff, sodass mit der 4:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Schattendorf konnte die Partie nun offen gestalten

Nach dem Seitenwechsel beschränkten sich die Hausherren auf das Verwalten der 4:0-Führung und wechselten fünfmal aus, um dem Nachwuchs die Gelegenheit zu geben, Burgenlandligaluft zu schnuppern. Die Gäste kamen nun auch besser ins Spiel und hatten die eine oder andere gefährliche Torannäherung, aber Patrick Derdak, Mario Guttmann und Dominik Kovacs konnten ihre Torchancen nicht verwerten.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Meine Mannschaft war hellwach und das hat man gestern schon gestern im Abschlusstraining gesehen und heute, wie sie sich vor dem Spiel auf dem Spiel aufgewärmt haben. Mit einem solchen Elan sind wir dann in das Spiel gegangen und haben nach neun Minuten mit 3: 0 geführt. Wir haben in der ersten Halbzeit den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. In der zweiten Halbzeit habe ich fünf neue Spieler gebracht, da ist natürlich der Spielfluss verloren gegangen. Auf jeden Fall war es ein gelungener Start in die Frühjahrssaison.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Das Spiel begann für uns mit einem zehn Minuten Schock, da ist es bereits 0:3 gestanden. Wir wollten kompakt in das Spiel starten, aber wir sind von Leithaprodersdorf einfach überrannt worden. Unser Auftreten in den ersten 30 Minuten war nicht Liga tauglich, das muss man offen sagen. In der zweiten Halbzeit war unser Auftreten in Ordnung, die Mannschaft hat Charakter gezeigt und kam auch zu einigen guten Torchancen.“