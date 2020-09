Dramatik pur: Siegendorf nimmt drei Punkte aus Oberwart mit

Details Samstag, 05. September 2020 13:05

Der Kracher dieser Runde stieg in Oberwart, wo die Spielvereinigung den Titelaspiranten ASV Siegendorf empfängt. Beide Vereine haben sich vor Saisonbeginn verstärkt und wollen den Kampf um den Meistertitel in der Burgenlandliga aufnehmen. Für die Gäste dürfte es keine leichte Aufgabe werden, hat man doch innerhalb 6 Tage drei Pflichtspiele gehabt.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts

Es war alles angerichtet für eine Spitzenspiel, eine gute Zuschauerkulisse, gute Platzverhältnisse sowie ein Schiedsrichter Dreiergespann, es konnte also losgehen. Beide Mannschaften gingen mit offenen Visier auf den Platz und sofort begann ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste gleich mit der ersten Chance zu einem Torerfolg kamen, als sich der Goalgetter der Siegendorfer, Philipp Prosenik als Abstauber betätigte und die 1:0 Führung erzielte.(12.) Einige Minuten später landete ein Corner der Auswärtigen an der Querlatte und sprang ins Toraus. Die Hausherren hatten ihre Torchancen im Anschluss an Standartsituationen, aber einen zählbaren Erfolg konnten sie damit nicht erzielen. In der Nachspielzeit der 1. Spielhälfte musste Philip Penzinger nach einem Foulspiel mit der Gelb Roten Karte vom Spielfeld. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Es wurde dramatisch

Mit einem Mann weniger auf dem Platz begannen die Hausherren zurück haltend und hatten noch das Pech, dass ihr Spieler Bernd Kager in einen Stanglpass der Auswärtigen reingrätschte und mit dem Eigentor deren 2:0 Führung erzielte.(52) Es war, als wäre dieses Eigentor die Initialzündung zum Angriff für die Hausherren gewesen, postwendend erzielte Christopher Feiner mit einem satten Schuss das Anschlusstor und nur 6 Minuten später startete Paulo Heimo Jani ein Dribbling in den Strafraum des Gegners und schloss diesen mit einem Schuss ins lange Eck ab und es hieß 2:2.(60.) Als abermals Christopher Feiner in der 69. Minute nach einem Corner freistehend trotz Unterzahl die 3:2 Führung erzielte, schien die Niederlage der Auswärtigen besiegelt zu sein. Aber der Titelaspirant ließ sich nicht unterkriegen, wiederum betätigte sich Philipp Prosenik als Abstauber und es hieß 3:3. (72.) und last, but not least war Dragan Markic nach einem Stanglpass zur Stelle und erzielte den für nicht mehr möglich gehaltenen Siegestreffer für die Gäste.

Stimmen zum Spiel:

Christian Zach, Trainer SpG Oberwart/Rotenturm

„Das Ergebnis ist natürlich bitter für uns, wir haben die ersten 20 Minuten das Spiel kontrolliert und durch einen individuellen Fehler in den Rückstand geraten. Nach dem 0:2 hat meine Mannschaft hervorragend gespielt und wir sind verdient mit einem Mann weniger in Führung gegangen. In Summe war ich mit der ersten Halbzeit so lala zufrieden, mit der zweiten Halbzeit muss ich hochzufrieden sein. Leider hatten wir verletzungsbedingt vier hochkarätige Ausfälle und das lässt sich nicht einfach kompensieren. Eine Punkteteilung wäre meiner Ansicht nach gerecht gewesen.“

Die Besten: Paulo Heimo Jani (M), Christopher Feiner (ST)

Josef Kühbauer, Trainer ASV Siegendorf

„Es war ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften, Oberwart war der erwartet starke Gegner, wir haben leider einige Individualfehler gemacht, aber ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, die Moral war sensationell nach dieser schweren Woche und trotz des Rückstandes noch als Sieger vom Platz zugehen. Wie haben jetzt ein Woche Zeit unsere Wehwehchen auszukurieren und uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten.“

Die Besten: Florian Frithum (M) Philipp Prosenik (ST)

