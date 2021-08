Auswärtserfolg: Güssing nimmt drei Punkte aus Oberpetersdorf mit

Details Sonntag, 01. August 2021 06:50

Für beide Mannschaften war es ein sogenannter Neustart in der Burgenlandliga nach acht Monate Pause. In den ersten 45 Minuten war der SV Güssing das etwas bessere Team. Die Auswärtigen verstanden es, das Zentrum zu verdichten und damit der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach das Leben zu erschweren. Die Folge: Oberpetersdorf konnte sich kaum einmal in der Offensive in Szene setzen und bot während der gesamten Begegnung eine unterdurchschnittliche Leistung, sodass es ein verdienter Sieg der Auswärtigen war.

Güssing spielte effizienter

An die 150 Zuschauer wollten das Spiel sehen, welches unter dem tiefen Boden zu leiden hatte. Die Güssinger gaben schon früh den Ton an und während den Heimischen die Durchschlagskraft ziemlich abging, so war es auch nicht verwunderlich, dass die Gäste in der 15. Minute durch Roman Rasser per Elfmeter in Führung gingen, nachdem der Goalie der Hausherren den Elfmeterschützen im Strafraum gefoult hatte. Von den Hausherren ist weiterhin nicht viel zu sehen, dafür gab es in der 30. Minute ein Schlitzohr-Tor der Gäste: David Garger holte sich in der eigenen Spielhälfte den Ball, lief noch ein paar Meter, blickte zum gegnerischen Tor und aus ca. 30 Meter schoss er den Ball gefühlvoll über den zu weit vor seinem Tor stehenden Torhüter Andreas Zehetbauer zur 2:0 Führung der Güssinger. Bis zur Halbzeitpause gab es keine nennenswerten Aktionen, so das mit der 2:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Zweite Halbzeit ohne spielerische Höhepunkte

Güssing kam unverändert aus den Kabinen, während Trainer Markus Schmidt ein Wechsel vollzogen hatte, aus dem Spiel Rastko Rastoka, neu im Spiel Matej Brocic. Aber auch dieser Wechsel brachte für die Heimischen nicht den erhofften Umschwung und da auch die Gäste nicht mehr viel für ein konstruktives Spiel machten, plätscherte die Begegnung phasenweise so vor sich hin. In der 75. Minute wurde Christoph Urban mit der Gelb Roten Karte wegen wiederholtem Foulspiel des Feldes verwiesen. Auch diesen Feldverweis und die numerische Überlegenheit konnten die Hausherren nicht für sich ausnutzen. Für Güssing hatten noch Rasser und Garger jeweils eine Torchance, konnten aber daraus kein Kapitel schlagen.

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Meine Mannschaft hat zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht, wir haben fast keine Torchancen gehabt, der Gegner war kompakter, aggressiver und aktiver, diese Tugenden haben wir vermissen lassen.“

Tihamer Lukacs, Trainer SV Güssing:

„Wir haben das Spiel taktisch gut gespielt, die Spieler haben die Vorgaben eingehalten, welche im Vorfeld besprochen wurden, wir sind kompakt gestanden und haben endlich aus den wenigen Torchancen auch Tore gemacht. Der Mannschaft gebührt für die gezeigte Leistung ein Pauschallob.

Die Besten: Roman Rasser (ST), David Garger (ST)

