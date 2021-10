Kellerduell: Sankt Margarethen siegte mit 2:0 gegen Horitschon

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 09:36

Nach der empfindlichen 1:5-Schlappe in Oberwart muss der SV Sankt Margarethen wieder punkten, damit er sich vom Tabellenkeller in der Burgenlandliga absetzen kann. Der Gast aus Horitschon hat dasselbe Problem, auch er benötigt dringend Punkte. Die Hausherren waren die klar überlegene Mannschaft und siegten gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn mit 2:0, das ist der zweite Sieg nach dem Trainerwechsel, und die Hoffnung kehrt wieder im Verein ein.

Nervöser Beginn beider Mannschaften

Für beide Mannschaften ging es in dieser Begegnung um sehr viel, nur ein Sieg konnte in der derzeitigen Tabellensituation helfen. Die Hausherren haben den besseren Beginn, als in der 11. Minute ein Angriff von der linken Seite gestartet wird, ein kluger Pass erreicht Elias Schmidl, der spielt mit dem Rücken zum Tor Philipp Reinisch frei und der hat keine Mühe, den Ball im Tor der Gäste zur 1:0-Führung unterzubringen. Im weiteren Verlauf der Begegnung hatten die Hausherren einige gute Kombinationsspiele, die aber nicht zu Ende gespielt wurden. In der 27. Minute mussten die Hausherren verletzungsbedingt ihren Abwehrstrategen Thorsten Lang auswechseln, aber die Mannen um Neo-Trainer Philip Kummer konnten den Ausfall gut kompensieren. In der 44. Minute erkämpfte sich Niklas Immanuel Alozie das Leder auf der linken Seite, sein Abspiel kam zu Martin Weixelbaum, der spielte mit Elias Schmidl einen doppelten Doppelpass, Letzterer spielte einen gekonnten Stanglpass zu Mario Wenzel und der hatte keine Mühe, den Ball im Tor der Gäste zur 2:0-Führung unterzubringen. Von den Gästen war nicht viel zu sehen, eine hochkarätige Torchance war die einzige Ausbeute in der ersten Halbzeit. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren spielten nun auf Abwarten

In der zweiten Halbzeit, mit der 2:0-Führung im Rücken, spielten die Hausherren nun auf Abwarten, man wollte sehen, wie der Gegner auf den Rückstand reagieren würde. Aber es kam nicht viel vonseiten der Horitschoner und so plätscherte das Spiel vor sich hin, bevor dann Schiedsrichter Faruk Sevik mit dem Schlusspfiff die Begegnung beendete. Bei den Hausherren hat eindeutig der Trainerwechsel-Effekt seine Wirkung gezeigt und man gewann das zweite Heimspiel in Serie.

Gerald Kummer, Co-Trainer SV Sankt Margarethen:

„Wir haben das Spiel klar im Griff gehabt, haben gut verteidigt und kaum eine Torchance zugelassen. Die Mannschaft hat eine gute, kompakte Leistung gezeigt und wir haben verdient gewonnen.“

Die Besten: Philipp Reinisch (ST), Philipp Wenzl (V).

