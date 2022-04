Spätes Tor verhilft Kohfidisch zum 2:2-Remis gegen Pinkafeld

Details Sonntag, 03. April 2022 12:28

Der ASKÖ Kohfidisch verlor am Dienstagabend sein Nachtragsspiel in der Burgenlandliga gegen Deutschkreutz, nun ging es gegen den Tabellenvierten Pinkafeld darum, den ersten vollen Erfolg in der Rückrunde zu verbuchen und Abstand zum Tabellenkeller zu halten. Beide Mannschaften versuchten, das Bestmögliche aus dieser Partie herauszuholen - am Ende trennte man sich mit einem 2:2-Remis.

Rasanter Beginn in der ersten Halbzeit

Die Hausherren starteten fulminant los, das heimische Publikum reklamierte gleich in der ersten Minute Elfmeter, nachdem Thomas Polzer zu Fall gekommen war. Der Schiri ließ weiterspielen. Die Heimischen legten gleich nach. Marko Klemencic zwingt Goalie Andi Diridl mit einem Freistoß aus 25 Metern zu einer Faustabwehr. Aber auch die Gäste hielten sich nicht zurück und kamen vor das Tor der Heimischen: Nach einem missglückten Abschlag bessert Daniel Kiss seinen Fehler sofort wieder aus, indem er einen Schuss von Patrick Bürger fängt, den dieser aus einigen Metern anbringen kann. Eckball Nummer zwei für die Gäste, aber die Kohfidischer passen in der Mitte gut auf und lassen Patrick Bürger nicht an den Ball kommen. In der 28. Minute eine hochkarätige Torchance für die Heimischen, Thomas Polzer auf dem Weg zum Tor der Gäste, aber Andi Diridl kommt dem Kohfidischer entgegen und kann den Schuss so weit blocken, dass ein Mitspieler den Ball aus dem Gefahrenbereich befördern kann. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun kamen Tore hinzu

In der 46. Minute ein kurioses Tor der Hausherren zum 1:0. Thomas Polzer bringt den ASK in Führung - mit einem Tor, das man nicht alle Tage sieht. Ein Pinkafelder Defensivspieler macht einen Abschlag und trifft dabei den Kohfidischer, der den Ball dann ins Gästetor ablenkt. In der 60. Minute der Ausgleichstreffer für die Gäste, nach einer Flanke von Hannes Gamperl von der linken Seite schraubt sich Niko Nagy in die Höhe und bezwingt per Kopf den Kohfidischer Goalie Daniel Kiss. Fünf Minuten später die Führung der Auswärtigen, als Christoph Sauer mit einem platzierten Schuss aus 25 Metern zum 2:1 einnetzte. Als alle schon mit dem 2.1-Sieg der Senft-Elf gerechnet hatten, kam in der 90. Minute Paul Stumpf im Strafraum frei zum Schuss - so stand es nun 2:2. Letztendlich war es ein gerechtes Unentschieden, weil beide Mannschaften alles gegeben hatten.

Peter Schuch, Funktionär ASK Kohfidisch:

„Es ist ein gerechtes Unentschieden, mit vielen Zweikämpfen auf beiden Seiten und wenig durchdachten Kombinationen. Beide Mannschaften hatten ihr Torchancen genutzt, und wir sind mit dem einen Punkt zufrieden.“

Die Besten: Nicolas Oswald (M), Julian Binder (ST), Marko Klemencic (V)

Maximilian Senft, Trainer SC Pinkafeld:

„Ich muss Kohfidisch ein Lob aussprechen, wie sie sich als Mannschaft so selbst organisieren und ein Team sind. Nach einer guten Anfangsphase haben wir dann nicht die spielerische Dominanz gebracht, die wir draufhaben und auch unser Pressing war nicht gut. Wir haben mehr drauf, als wir momentan zeigen, wir müssen die spielerische Qualität zeigen, die wir haben.“