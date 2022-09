Hattrick von Julian Salomon: 3:2 Arbeitssieg für Deutschkreutz gegen Klingenbach

Details Samstag, 24. September 2022 10:47

Am Freitagabend empfing der FC Deutschkreutz den ASK Klingenbach zum Meisterschaftsspiel in der 10. Runde der Burgenlandliga. Für die Hausherren ging es darum, die 3:0 Pleite gegen Horitschon vom vergangenen Wochenende wieder auszumerzen und mit einem Sieg die Position im Mittelfeld der Tabelle zu festigen. Die Gäste hatten zuletzt einen Erfolgslauf und wollten den auch prolongieren. Schlussendlich setzte sich die Truppe von Mario Pürrer in einem kampfbetonten Spiel mit 3:2 durch.

Frühes Tor für die Hausherren

Kaum hatten sich die Spieler auf dem Platz sortiert, krachte es schon in der 1. Minute im Tor der Auswärtigen, nach einer schön vorgetragenen Kombination der Heimischen gab es in der Box ein Gestocher und Julian Salamon reagierte am schnellsten und beförderte das Leder ins Tor der Auswärtigen zur 1:0 Führung. In der 16. Minute war es wieder Julian Salamon, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 für die Hausherren erhöhte. Aber die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, als sich Philipp Grafl an der Strafraumgrenze den Ball für einen Freistoß zurechtlegte und das Leder gekonnt über die Mauer ins Tor der Einheimischen zum 1:2 zirkelte. In der Folge gab es noch Torchancen für beide Seiten, aber die brachten keine Ergebnisveränderung. Somit wurden mit der knappen 2:1 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Ausgleichstreffer kurz nach Wiederbeginn

In der 46. Minute kam eine Kopfballverlängerung zu Goalgetter Alexander Hofleitner und der fackelte nicht lange herum und netzte zum 2:2 Ausgleich ein. In der 58. Minute der fragwürdige Auftritt des überforderten Schiedsrichters Kemal Kazanci, der mit vier Gelben und einer Gelb-Roten Karte die Betreuerbank wegen zu lauter Kritik abstrafte. Nachdem sich alle wieder beruhigte hatten, gab es ein Foul im Strafraum der Gäste, den Penalty setzte Tobias Szaffich an die Latte. Den nächsten Strafstoß für die Heimischen verwandelte Julian Salamon mit seinem Hattrick zur 3:2. Führung. In der 71. Minute bekam der Klingenbacher Alessandro Blazevic wegen einer Torchancenverhinderung die glatt Rote Karte gezeigt. Bis zum Schlusspfiff gab es noch Torchancen für Hüben und Drüben, die aber nicht genutzt werden konnten, sodass mit dem 3:2 Heimsieg für Deutschkreutz das Spiel beendet wurde.

Stimmen zum Spiel

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Es war ein gut geführtes Spiel meiner Mannschaft und sie hat bis zum Schlusspfiff gefightet und es war ein verdienter Arbeitssieg meines Teams. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und sind dafür auch belohnt worden.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

"Deutschkreutz war bissig und aggressiv nach der 0:3 Pleite gegen Horitschon, davor hatte ich meine Mannschaft gewarnt. Es war eine hektische und zerfahrene Partie, die vielen Reklamationen von der Betreuerbank der Hausherren trug wesentlich dazu bei."