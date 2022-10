Verrücktes 5:5-Remis im Spiel Bad Sauerbrunn gegen Deutschkreutz

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 09:54

Der SC Bad Sauerbunn empfing in der 11. Runde in der Burgenlandliga den FC Deutschkreutz im Wetterkreuzstadion. Beide Teams waren als Sieger aus der letzten Runde hervorgegangen, darum ging es für beiden Mannschaften darum, diesen Erfolg zu prolongieren. Turbulent und torreich verlief diese Begegnung, es entwickelte sich ein Match, von dem die Zuschauer noch lange reden werden. Es gab Tore in Hülle und Fülle, und am Spielende hätte keine Mannschaft den Sieg verdient gehabt.

Fulminanter Beginn beider Mannschaften

Kaum hatten sich die Spieler auf dem Platz sortiert, klingelte es in der 2. Minute im Kasten der Heimischen, als sich Julian Salamon gegen zwei Abwehrspieler durchsetzen konnte, und sein zielgenauer Pass erreichte Tobias Szaffich, der keine Mühe hatte, das Leder im Tor der Hausherren unterzubringen. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Eine mustergültige Flanke des aufgerückten Rechtsverteidigers Lukas Bukovinsky fand in der 6. Minute Julian Schrot am zweiten Pfosten, der sehenswert per Innenseiten-Volley ins lange Eck abschließen konnte. In der 14. Minute fand der Torreigen seine Fortsetzung, als Tobias Szaffich nach einem Zuspiel von Luca Noel Treiber das Spielgerät zur erneuten Führung im Kasten der Hausherren unterbrachte. In der 21. Minute setzten die Auswärtigen noch einen drauf, als David Thumberger einen direkten Freistoß von der rechten Sechzehner-Kante ins lange Eck einnetzte. Unfassbar: Nur drei Minuten später war es Michal Kozak, der einen Abpraller zum 2:3-Anschlusstreffer einlochte. In der Folge gab es für beide Mannschaften noch Torchancen, diese führten aber zu keinem weiteren Treffer. Mit der knappen 3:2-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

In der 46. Minute kam nach dem ersten Angriff der Hausherren in der zweiten Halbzeit eine Flanke in die Mitte des Strafraumes geflogen, wo Christian Stutzenstein das Leder ins eigene Tor zum 3:3-Ausgleich köpfte. Vier Minuten später gingen die Hausherren das erste Mal in Führung, Michal Kozak netzte zum 4:3 ein. Nun waren wieder die Gäste am Zug, einen Treffer zu erzielen, und das machte Tobias Szaffich in der 61. Minute mit seinem dritten Treffer, als er einen an ihm verschuldeten Penalty eiskalt zum 4:4 verwandelte. Wiederum nur drei Minuten später machte Michal Kozak nach einer sensationellen Einzelleistung das 5:4: Er ging auf Linksaußen ins Dribbling, vernaschte Dominik Heissler und schloss eiskalt ins lange Eck ab. Last, but not least war es Julian Salomon, der im Fallen das 5:5 erzielte. In der Folge gab es noch weitere gute Einschuss-Möglichkeiten für beide Mannschaften, aber ein 8:8-Endstand wäre dann doch zu viel gewesen.

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war ein interessantes Spiel, beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt. Für die Zuschauer war es eine super Sache. Ich habe keine Schwachstellen bei beiden Teams gesehen. Wir hatten aber in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus, ein Sieg wäre möglich gewesen.“

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

„In den ersten 30 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft, haben überragend gespielt und haben zu leichtsinnig die Tore bekommen. Wenn man den gesamten Spielverlauf zugrunde nimmt, dann ist das X gerecht.“