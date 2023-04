SC Bad Sauerbrunn beweist starke Verfassung: 2:0-Heimerfolg gegen ASK Klingenbach

Details Samstag, 01. April 2023 10:05

Am 20. Spieltag der Burgenlandliga hatte der SC Bad Sauerbrunn den ASK Klingenbach zu Gast. Die Rückrunde könnte für die Kremser-Elf kaum besser laufen. Die letzten drei Spiele konnte man allesamt gewinnen, hat dabei kein Gegentor einstecken müssen. Der ASK konnte das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden. In einer kampfbetonten Partie gewannen die Hausherren verdient mit 2:0.

Blitztor für die Hausherren

Man hat gleich von Beginn an gesehen, dass zwei gleichstarke Mannschaften bestrebt waren, die Punkte für sich zu behalten. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit eine leichte, optische Überlegenheit. Der erste Torschuss kam von den Gästen, mit dem Zweiten waren die Einheimischen erfolgreich: als nach einem Angriff der Ball dreimal von der Verteidigung der Gäste abgewehrt wurde, dann zu Sebastian Pojer kam und der netzte in der dritten Minute zur 1:0 Führung ein. In der 9. Minute hatte Michal Kozak die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, aber er ließ sich diese Chance entgehen. In der 25. und 26. hatten die Gäste die Chance den Ausgleich zu erzielen, aber der Goalie der Hausherren, Lukas Stifter, zeigte eine überragende Leistung und bändigte eine Granate von Philipp Grafl und einen Kopfball aus kurzer Entfernung von Filip Chromy. Im Gegenzug machten es die Hausherren besser, eine gute Kombination über Philipp Reinisch und Matthias Binder, der spielt einen Stanglpass zu Lukas Kornholz und der hatte keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. Mit dieser 2:0 Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach wurde überlegen

Nach der Pause legten die Gäste eine Gang zu, wurden feldüberlegen, aber ohne zu zwingenden Torchance zu kommen. Die Defensivabteilung der Hausherren stand gut und gelegentlich kamen auch sie zu vereinzelten Torchancen. Zweimal war es Phillip Reinisch, das erste Geschoss von ihm wurde von Stefan Schuller sensationell gehalten, das Zweite prallte von der Stange zurück ins Spielfeld. Es gab auch zweimal Elfmeteralarm im Strafraum der Hausherren, aber die Pfeife von Schiedsrichter Jan Uwe Thiel blieb stumm.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es ist natürlich schön für meine Mannschaft, dass wir das vierte Mal hintereinander zu null gewonnen haben, das kommt in der Landesliga nicht oft vor. Wir haben gegen die robusten Klingenbacher gut in die Zweikämpfe gefunden und haben das an und für sich hervorragend gemacht. Unser Sieg geht in Ordnung.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach

„Meine Mannschaft war heute nicht gut, das muss man ehrlich sagen und die Bad Sauerbrunner hatten einen Michal Kozak, das war heute der Unterschiedsspieler in diesem Match. In der zweiten Halbzeit waren wir zwar feldüberlegen, konnte aber daraus keine guten Tormöglichkeiten kreieren.“

