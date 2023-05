Sieg des Willens: Rudersdorf bezwingt Klingenbach mit 2:0

Details Sonntag, 30. April 2023 10:36

Sowohl für den USVS Hausbauführer Rudersdorf als auch für den ASK Klingenbach waren die vergangenen Wochen in der Burgenlandliga nicht unbedingt nach Wunsch verlaufen. Am Samstagnachmittag kam es in der 24. Runde zum direkten Duell, wobei die Hausherren das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden konnten und wertvolle Punkte gegen den Abstieg sammelten. Die Hatzl-Truppe bleibt weiterhin in einer Negativspirale, seit sechs Spielen konnte kein Dreier errungen werden.

Starke 30 Minuten der Hausherren

Bei den Hausherren merkte man gleich von Beginn an, dass die Spieler heute etwas erreichen wollen, sie setzten sofort sich in den Zweikämpfen durch und hatten ein leichtes Übergewicht auf dem Rasen zu verzeichnen. Bereits in der fünften Minute hatte Flamur Muleci eine große Torchance von den Füßen, aber er drosch das Leder über die Latte. In der 20. Minute, ein Pass von Ibrahim Sahin kam in die Mitte und nach einem Gewusel im Strafraum der Gäste konnte der Torhüter der Klingenbacher die Gefahr bereinigen. Dem 1:0 in der 23. Minute war eine schöne Kombination über Ivan Kovacec und Alexander Zugschwert vorhergegangen, der zielgenaue Pass erreichte Ibrahim Sahin und sein fulminanter Schuss zappelte in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Eine kuriose Verletzung zog sich Denis Svaljek zu, als er mit einem Schuss von der Mittellinie den Goalie der Gäste überlupfen wollte, was ihm auch gelang, aber das Spielgerät prallte vom Pfosten zurück ins Spielfeld. Bei dieser Aktion zog er sich eine Adduktorenverletzung zu und musste ausgewechselt werden. Nach diesem Ausfall drehte sich das Spiel, nun waren die Auswärtigen besser, konnten allerdings keine Torchancen lukrieren. Somit wurde mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Klingenbach hatte eine optische Überlegenheit

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste eine leichte Feldüberlegenheit, konnten aber daraus kein Kapital schlagen. In der 83. Minute das 2:0 für die Hausherren, ein schönes Doppelpassspiel von Flamur Muleci und Ibrahim Sahin, Letzterer konnte das Leder aus spitzem Winkel einnetzen und mit seinem Doppelpack war Sahin Spieler des Tages. Damit war die Begegnung entschieden und wichtige Punkte gegen den Abstieg blieben in Rudersdorf.

Stimmen zum Spiel:

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Die heutigen drei Punkte waren lebenswichtig für das Weiterkämpfen um den Klassenerhalt. Die Klingenbacher haben uns in der zweiten Halbzeit mit ihren hohen Bällen in den Strafraum das Leben schwer gemacht, aber meine Spieler haben gut dagegengehalten und es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Ich stehe momentan vor einem Rätsel, unter der Woche hat es mit den Spielern eine Aussprache gegeben, beim Training sah es sehr gut aus, aber die Spieler können das am Wochenende nicht auf den Rasen bringen. In den ersten 30 Minuten waren wir nicht vorhanden und haben das nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Leistungsträger sind zurzeit nicht in Form und von den jungen Spielern kann man keine Wunder erwarten.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei