Ritzing prolongiert Siegesserie - 4:1 in Markt Allhau

Details Montag, 01. Mai 2023 09:34

Beim UFC Markt Allhau ist seit Wochen eine eindeutige Leistungsdelle ersichtlich. Im Heimmatch am Sonntagnachmittag in der Burgenlandliga gegen den SC Ritzing ergab sich eine weitere Chance, endlich für die so ersehnte Trendwende zu sorgen. Aber die Truppe von Trainer Josef Furtner war einfach zu stark und ließ den Hausherren keine Chance, wenigstens einen Punkt zu ergattern.

Ritzing vergab hochkarätige Torchancen

Von Beginn an zeigten die Gäste auf, dass sie heute als Sieger vom Platz gehen werden und berannten das Tor der Heimischen. Es gab zahlreiche gute Tormöglichkeiten für die Auswärtigen, unter anderem vergaben Necdet Yörük, Danijel Radosavljevic und Lukas-Stefan Weber hochkarätige Torchancen. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, denn sie hatten genug damit zu tun, sich der Offensive der Gäste entgegenzustemmen. Den Anhängern der Ritzinger dürfte kurz vor dem Pausenpfiff ein Stein vom Herzen gefallen sein, als sich Lukas-Stefan Weber auf der rechten Seite durchsetzte, in Richtung Strafraum der Heimischen lief und mit dem linken Fuß knallte er das Leder genau ins Eck des Gehäuses der Gastgeber. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste machten den Deckel drauf

Nach der Pause begannen die Auswärtigen etwas zerfahren das Spiel, aber das änderte sich in der 51. Minute, ein Superpass von Lazar Cvetkovic in die Tiefe, wieder kommt Lukas-Stefan Weber an das Spielgerät und überwindet den Goalie der Hausherren zum 2:0. Die Hausherren ließen aber nicht lange auf Antwort warten, nur vier Minuten später ist Christian Fischer mit einem fulminanten Lattenpendler erfolgreich und es steht nur noch 1:2 aus der Sicht der Einheimischen. Weitere Torchancen konnten die Mannen von Trainer Florian Hotwagner nicht mehr erspielen, sondern in den Schlussminuten waren die Auswärtigen noch zweimal erfolgreich, als sich Vait Ismaili auf der Seite durchspielte und seinen zielgenauen Pass konnte Filip Filipovic erfolgreich zum 3:1 verwerten. Den Schlusspunkt setzte Szabolcs Tamas, der nach einem Corner von Daniel Wolf das Leder wuchtig in die Maschen des Gehäuses der Heimischen köpfte (86.).

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt knapp vor dem Pausenpfiff haben wir das 0:1 bekommen, nach dem 1:2 haben wir leider keine Ausgleichsmöglichkeit mehr bekommen. Heute haben wieder sechs Stammspieler gefehlt und das ist bei unserem kleinen Kader schon sehr problematisch.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und haben etliche hochkarätige Torchancen leichtfertig vergeben, da sind mir schon einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Aber wir haben die nötigen Tore, wenn auch ziemlich spät, in der zweiten Halbzeit geschossen und verdient gewonnen.“

