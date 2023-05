Markt Allhau holte in der letzten Minute einen glücklichen 1:0 Sieg gegen Sankt Margarethen.

Details Samstag, 06. Mai 2023 09:25

Der UFC Markt Allhau befindet sich aktuell in einer intensiven, fordernden Phase. Seit sieben Spielen konnte man nicht mehr voll punkten und rückte dem Tabellenkeller immer näher. Am Freitagabend bekam man es mit einem Team aus dem Nordburgenland, den SV Sankt Margarethen, zu tun, die bislang fünf Pleiten am Stück in der Burgenlandliga kassierten. Die Hotwagner-Elf konnte einen glücklichen 1:0 Sieg feiern und hat nun ein wenig Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen.

Trostlose erste Halbzeit

Kaum hatten die Spieler auf dem Platz ihre Positionen eingenommen, musste Makhmadnaim Sharifi verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Das Spiel brachte in den ersten 45 Minuten keinen ansehnlichen Fußball, beide Mannschaften mieden den gegnerischen Strafraum. In der 24. Minute musste Leistungsträger Franz Weber wegen einer Knöchelverletzung das Spielfeld verlassen, für ihn wurde Sebastian Urbauer eingewechselt, der schon in der Reservemannschaft gespielt hatte, so dünn ist die Spielerdecke von den Heimischen. Das waren die einzigen nennenswerten Ereignisse in der ersten Halbzeit, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Siegestreffer der Hausherren in der Schlussminute

Wer gehofft hatte, dass sich das Match in der zweiten Halbzeit bessern würde, sah sich arg enttäuscht, denn das Spiel plätscherte weiterhin ohne gefährliche Torraumszenen beider Mannschaften so vor sich hin. In der 75. Minute hatten die Hausherren durch Branimir Ramljak den ersten gefährlichen Schuss auf das Gehäuse der Gäste abgefeuert, aber der wurde eine sichere Beute von Jonas Pascher, dem Goalie der Auswärtigen. In der 78. Minute wurde Sebastian Urbauer wieder ausgewechselt, nach gesamt 150 Minuten Spielzeit. Mehr gab es weiterhin nichts über das Spiel zu berichten, außer, dass in der 89. Minute Johannes Erb einen Kracher auf das Tor der Gäste losschickte, dieser wurde abgeblockt und den Abpraller erwischte Gergely Sziklasi und sein Schuss schlug in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0 Führung und gleichzeitig Endstand ein. Mit diesem Sieg haben sich die Gastgeber etwas von der Gefahrenzone abgesetzt.

Stimme zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Es ist bei uns wie verhext, kaum hatte das Spiel begonnen, hatten wir bereits den ersten Verletzten zu beklagen und nach 24. Minuten musste Franz Weber mit einer Knöchelverletzung vom Platz gehen. Unter diesen Umständen wäre ich heute mit einem torlosen Remis zufrieden gewesen. Dass es ein Sieg wurde, freut mich natürlich umso mehr.“

