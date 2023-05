Bad Sauerbrunn bringt Andau in ärgste Abstiegsnöte

Details Samstag, 20. Mai 2023 10:31

Sowohl für den SC Bad Sauerbrunn als auch für den FC Andau waren die vergangenen Wochen in der Burgenlandliga nicht unbedingt nach Wunsch verlaufen. Am Freitagabend kam es in der 27. Runde zum direkten Duell, wobei die Hausherren das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Bei den Hausherren saßen Andreas Feurer und Jürgen Kutrovatz für den aus persönlichen Gründen abwesenden Heinz Kremser auf der Betreuerbank. Andau versuchte alles, um zu punkten, damit der Abstieg vermieden wird. Die Nerven waren angespannt, das zeigen auch die vielen Gelben Karten für Andauer Spieler sowie die Gelb-Rote Karte für Trainer Christoph Tischler, alle wegen Kritik.

Hausherren begannen überlegen

Von Beginn an diktierten die Hausherren das Spielgeschehen auf dem Platz und hatten eine optische Überlegenheit. Bereits in der 11. Minute klingelte es das erste Mal im Tor der Gäste, als sich Michal Kozak durchsetzte, sein Abspiel erreichte Sebastian Pojer und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Leder eiskalt im kurzen Eck zur 1:0 Führung. Die Hausherren versuchten weiter Druck auf das Tor der Auswärtigen zu machen, aber die Angriffe wurden meistens nicht zu Ende gespielt. Ab der 30. Minute nahmen die Seewinkler das Heft in die Hand und tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Tor der Hausherren auf. Für diese Bemühungen wurden sie auch belohnt, in der 39. Minute bekommt Patrik Sabo von Andreas Stieber den Ball zugespielt, er leitet das Leder weiter zu Elvedin Buljubasic und dieser netzte zum 1:1 Ausgleich ein. Nur zwei Minuten später, Elvedin Buljubasic spielt einen Zuckerpass zu Lukas Cambal und der hatte keine Mühe, den 2:1 Führungstreffer für Andau zu erzielen. Mit der 2:1 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Ein Doppelschlag bescherte Bad Sauerbrunn den Sieg

Die Hausherren kamen mit neuem Elan aus der Kabine und bereits in der 54. Minute konnte Lukas Kornholz das Spielgerät aus 20 Metern im rechten Eck zum 2:2 Ausgleich versenken. Nur drei Minuten später tankte sich Michal Kozak in den Strafraum der Gäste und er wurde unsanft von den Beinen geholt. Den Penalty verwandelte der Gefoulte souverän zur 3:2 Führung der Heimischen. In der Folge hatten die Gäste noch einige gute Tormöglichkeiten, scheiterten aber am guten Torhüter Lukas Stifter. Andau hat in den nächste drei Begegnungen noch immer die Möglichkeit, mit vollen Erfolgen dem Abstieg zu entrinnen. Über die Leistung von Schiedsrichter Claus Wisak hüllen wir am besten den Mantel des Schweigens.

Stimme zum Spiel:

Andreas Feurer, Co-Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Die ersten 30 Minuten haben wir hervorragend gespielt, so wie wir es uns vorgenommen hatten. In der Halbzeitpause haben wir die Taktik ein wenig geändert und ich habe der Mannschaft gesagt, wir werden noch zu unseren Torchancen kommen. Das ist dann auch eingetreten und wir haben schlussendlich verdient gewonnen.“

