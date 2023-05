Hart erkämpfter Sieg für Bad Sauerbrunn in Güssing

Details Freitag, 26. Mai 2023 08:48

Bereits am Donnerstagabend fand die Begegnung zwischen dem SV Güssing und dem SC Bad Sauerbunn zum Auftakt der 28. Runde in der Burgenlandliga statt. Nach dem überraschenden 4:3 Sieg in Klingenbach wollten die Hausherren nachlegen, um sich mit Würde aus der Burgenlandliga zu verabschieden. Die Gäste entpuppten sich aber als Spielverderber und ließen den Tabellenletzten mit leeren Händen dastehen.

Die Hausherren waren dominierend

Von Beginn an nahmen die Hausherren das Zepter in die Hand und die diktierten das Spielgeschehen auf dem Platz. So war es auch nicht verwunderlich, dass bereits in der 9. Minute Roman Wasser seinen ersten Treffer erzielte, als er von Kevin Zink hervorragend angespielt wurde und einnetzte. In der 25. Minute, Maximilian Mayer setzt sich auf der Seite durch, umspielt einen Verteidiger der Gäste und seinen zielgenauen Stanglpass erreicht Goalgetter Roman Rasse und der hat keine Mühe, zum 2:0 einzulochen. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, bis dann Michael Stanislaw das Heft in die Hand nahm und dem Spiel der Gäste seinen Stempel aufdrückte. Fortan kamen die Auswärtigen auch zu guten Torchancen, in der 30. Minute hatte Sebastian Pojer eine hochkarätige Torchance, allein vor dem Goalie der Hausherren versemmelte er diese Chance. In der weiteren Folge hatte Michal Kozak zwei gute Möglichkeiten, konnte diese aber nicht verwerten. In der 42. Minute war es dann so weit, ein Corner für die Kremser-Truppe, der Ball wurde abgewehrt und im zweiten Versuch war es der eingewechselte Christoph Krenn, der den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen konnte. Mit der knappen 2:1 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn schaffte den Turnaround.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, ein weiter Ball von Antonio Grgic über ca. 70 Meter zu Michal Kozak, es kam zu einem Pressball mit Mark Horvath und das Leder trudelte irgendwie auf Umwegen ins Tor der Hausherren zum 2:2 Ausgleich. Schiedsrichter Arif Erdem gab Mark Horvath als Torschütze an, also war es ein Eigentor. In der 80. Minute hatten die Hausherren noch eine hochkarätige Torchance, aber Lukas Stifter im Tor der Gäste konnten diese Möglichkeit entschärfen. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Pojer, als er von Antonio Grgic hervorragend angespielt wurde und den Endstand zum 3:2 erzielte.

Stimmen zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Die erste halbe Stunde ist für uns perfekt verlaufen, wir haben mit 2:0 geführt und Roman Rasser hatte zweimal des 3:0 vor den Füßen. Es sollte aber nicht sein und dann haben wir mit einem späten Tor wieder verloren. Nun haben wir in den kommenden drei Tagen unser Vereinsfest mit täglicher Musik am Abend, das Wetter passt, somit steht einem gelungenen Fest nichts mehr im Wege.“

Heinz Kremer, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben schlecht begonnen und sind gleich mit 0:2 in den Rückstand geraten. Wir haben die Güssinger komplett unterschätzt und haben einen lauwarmen Fußball gespielt. Ab Mitte der ersten Halbzeit kamen wir dank Michael Stanislaw besser ins Spiel und haben verdient gewonnen.“

