Großes Aufatmen beim ASK Kohfidisch: 3:1 Sieg in Bad Sauerbrunn

Am gestrigen Freitagabend empfing der SC Bad Sauerbrunn den ASK Kohfidisch, der angesichts der tabellarischen Situation in der Burgenlandliga auf jeden Fall punkten musste, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Truppe von Trainer Dürnbeck zeigte eine beherzte Leistung und sicherte sich drei essenzielle Punkte und hat damit fast den Klassenerhalt geschafft.

Frühe Führung der Gäste

Von Beginn an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und hatten in der Anfangsphase gleich gute Torchancen heraus gespielt, eine davon konnte Kevin Hasler mit einem Nachschuss nach der Abwehr von Torwart Lukas Stifter zur 1:0 Führung für die Auswärtigen nutzen. Nach der Anfangsoffensive der Gäste war die Partie nun ausgeglichen, mit Torchancen auf beiden Seiten. Bei den Hausherren hatten Michal Kozak und Sebastian Pojer gute Einschuss-Möglichkeiten, bei den Gästen waren es Tim Schreiber und Philipp Toth, aber beide Mannschaften konnten diese Tormöglichkeiten nicht verwerten. Somit wurden mit der knappen 1.0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Kohfidisch brachte den Sieg über die Runden

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff, ein schön vorgetragener Angriff der Auswärtigen, Kevin Hasler spielt das Leder zu Stefan Gaal und der vollendet aus spitzem Winkel zur 2:0 Führung der Gäste. Jetzt machten die Hausherren auf, um ihrerseits zu Tore zu kommen, das nutze die Dürnbeck-Truppe aus und kamen durch Kevin Hasler und Nicolas Oswald zu hochkarätigen Torchancen, die aber nicht verwertet wurden. In der 75. Minute ließ Lukas Kornholz eine Granate vom Stapel und die schlug unhaltbar zum 1:2 Anschlusstreffer im Kasten der Gäste ein. Schiedsrichter Christian Heiner beendete in der 76. Minute eine Diskussion mit dem Bad Sauerbrunner Matthias Binder mit der Gelb-Roten Karten und schickt ihn vorzeitig zum Duschen. Trotz numerischer Unterlegenheit versuchten die Hausherren zum Ausgleich zu kommen, aber Mark Horvath erzielte in der 85. Minute das 3:1 für die Gäste, das war die Entscheidung in einem kampfbetonten, spannenden Match.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Kohfidisch hat heute alles gegeben, mit tollem Einsatz und Kampfgeist haben sie sich gegen den drohenden Abstieg gewehrt und sind durch unsere individuellen Fehler auch zu ihren Treffern gekommen. Wir wollten mit einem Sieg dem SV Schattendorf helfen, das ist uns leider nicht gelungen. Der anvisierte sechste Rang ist nun in weiter Ferne gerückt.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben gleich Torchancen lukriert, und sind verdient mir 1:0 in Führung gegangen. Anschließend war es eine ausgeglichene Partie und wir haben bis zum Spielende nicht mehr viel zugelassen. Stefan Gaal hat heute eine hervorragende Leistung gezeigt, er hat jeden Zweikampf gewonnen und auch in der Offensive Akzente gesetzt. Wir haben heute mit dem Sieg unser Soll erfüllt, jetzt bleibt abzuwarten, wie die Konkurrenten im unteren Tabellendrittel spielen und wie viele Vereine von der RLO in die Burgenlandliga kommen.“

