Hattrick von Lukas Csano beschert FC Deutschkreutz den Sieg in Halbturn

Details Sonntag, 06. August 2023 09:52

Kein Neuland betrat der USV Halbturn am Samstagnachmittag bei seinem ersten Meisterschaftsspiel in der Burgenlandliga gegen den FC Deutschkreutz. Kein Neuland deswegen, weil der USV schon zweimal in der höchsten Amateurliga des Burgenlandes gespielt hat. Die Gäste kamen mit einem neuen Trainer und mit der Empfehlung, alle Vorbereitungsspiele gewonnen zu haben. Das erste Spiel in dieser Saison in der Burgenlandliga hat für Aufsteiger eine bittere Erkenntnis gebracht, dass der Sprung von der II. Liga in die Burgenlandliga ein großer ist.

Guter Beginn der Hausherren

Über 700 Zuschauer sind in das Halbturner Stadion gepilgert, um den Aufsteiger in seinem ersten Spiel in der Burgenlandliga zu sehen, wobei circa 200 Deutschkreutzer Schlachtenbummler den Weg über das ungarische Eck genommen haben, um ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen. Die ersten zwanzig Minuten gehörten den Hausherren, sie erspielten sich eine optische Überlegenheit, hatten auch einen Lattentreffer, ohne aber zu einem Torerfolg zu kommen. In der 20. Minute das erste Tor für die Gäste, eine wohltemperierte Flanke von Christian Stutzenstein landet bei Tobias Szaffich der erzielt per Kopf die 1:0-Führung der Gäste. In der Folge gab es für beide Teams einige Torchancen, diese konnten aber nicht verwertet werden. In der 40. Minute machte sich der Neuzugang der Auswärtigen, Lukas Csano zum ersten Mal bemerkbar, als er den Goalie der Hausherren umspielte und auf 2:0 erhöhte. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste machten den Deckel drauf

Nach der Pause kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine und Goalgetter Marco Philip Hoffmann gewinnt ein Laufduell mit einem gegnerischen Verteidiger und locht zum 1:2 in der 50. Minute ein. Nun war das Stadion am Kochen und die Anhänger von Halbturn feuerten ihre Mannschaft frenetisch an. Aber ein weiterer Treffer wollte den Heimischen nicht gelingen, sondern die Gäste erzielten in der 73. Minute das 3:1, als der in der Halbzeitpause eingewechselte Lukas Treiber den Ball im Strafraum der Hausherren gekonnt annahm und mit dem rechten Fuß ins lange Eck zum 3:1 einlochte. In der 79. Minute folgte das 4:1, wiederum durch Lukas Csano, der eine Hereingabe von Christopher Lipowsky mit einem Fersler verwertete. Den Schlusspunkt setzte abermals Lukas Csano mit seinem Hattrick, als er eine gelungene Kombination zum 5:1 abschloss.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Bis zum 3:1 war die Partie für uns in Ordnung, wir haben in der ersten Halbzeit gute Torchancen vorgefunden, konnten diese aber nicht verwerten. Auch nach dem 1:2 hatten wir Möglichkeiten, das Match zu drehen, aber nach dem 1:3 war die Luft draußen. Wir haben heute bei unserem ersten Auftreten nach einer langen Pause in der Burgenlandliga Lehrgeld bezahlt.“

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Ich habe von Beginn an offensiv spielen lassen und der Erfolg gibt mir recht, obwohl das Ergebnis mit 5:1 zu hoch ausgefallen ist. Mit Neuzugang Lukas Csano haben wir einen Glücksgriff gemacht, er bringt alle Voraussetzungen mit, die ein Stürmer benötigt.“

