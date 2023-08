Der SV Sankt Margarethen und der ASV Siegendorf liefern sich zum Saisonauftakt denkwürdigen Schlagabtausch

Details Sonntag, 06. August 2023 09:56

Der SV Sankt Margarethen hatte im ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison in der Burgenlandliga den RLO Absteiger ASV Siegendorf zu Gast. Eine schwierige Aufgabe für die Hausherren, denn man wusste nicht, wie die fast komplett neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Nikolaus Schilhan im ersten Pflichtspiel der Saison auftreten wird. Siegendorf zeigte in diesem Spiel zwei Gesichter, Von Anfang an zeigte man den Hausherren, dass es hier nur einen Sieger geben kann, so ging man auch gleich in Führung und konnte diese bis zur Halbzeit auf 3:0 erhöhen. Nach der Pause war die Luft draußen und mit viel Müh und Not schaffte man noch einen knappen 3:2-Sieg.

Siegendorf war in allen Belangen überlegen

An die 950 Zuschauer wollten den RLO-Absteiger mit seiner neuen Mannschaft sehen und diese zeigte sofort auf, wer der Herr im Hause ist. Ab der 10. Minute rollten die Angriffe gegen das Tor der Heimischen im 5-Minuten-Takt, bereits in der 10. Minute klingelte es das erste Mal im Kasten der Heimischen, als ein langer Ball zu Tin Zeco kommt und der hat keine Mühe, zum 1:0 für die Gäste einzulochen. In der 30. Minute ein Doppelschlag der Auswärtigen: Die SVM-Abwehr bekommt keinen Zugriff auf Lukas Grozurek, der an der Strafraumkante nicht angegriffen wird und einfach auf Mario Stefel durchstecken kann, und er entgegen der Laufrichtung des Torwartes ins lange Eck zum 2:0 abschließt. Nur eine Minute später, Moaz Abd El Rehim fabriziert einen katastrophalen Rückpass, der wird von Lukas Grozurek abgefangen und zum 3:0 für Siegendorf verwertet. Weiter ging es mit Torchancen für die Gäste, aber eine weitere konnten sie nicht verwerten. Von den Hausherren sah man in der ersten Halbzeit so gut wie nichts. Mit der klaren 3:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren drehten den Spieß um

In der Pause dürfte Trainer Franz Lederer seiner Mannschaft die Meinung gesagt haben und manche behaupten, sie hätten Miraculix in die Kabine reinschleichen sehen, auf jeden Fall kam eine völlig veränderte Heimmannschaft auf das Spielfeld. Bereits in der 48. Minute war es Ernest Grvala, der einen Klärungsversuch der Gäste im Sechzehner abfing und das Leder ins kurze Eck zum 1:3 verfrachtete. Beim nächsten Tor der Heimischen sah der Goalie der Gäste nicht besonders gut aus, er berechnete einen langen Ball falsch und Ernest Grvala war zur Stelle und überlupfte ihn mit dem Kopf zum 2:3 Anschlusstreffer. In der Folge hatten beide Mannschaften noch Tormöglichkeiten, diese brachten aber keine weiteren Treffer.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Granabetter, Sektionsleiter Stv. SV Sankt Margarethen:

„Siegendorf ist relativ einfach zu den drei Toren gekommen, hat sehr gut kombiniert und wir waren stehend k.o. Nach der Halbzeitpause hat meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt, schnell zwei Tore zum 2:3 gemacht und es verabsäumt, in dieser Phase den Ausgleich zu erzielen. Siegendorf hat die knappe Führung gekonnt über die Runden gebracht. Aber wenn wir in Zukunft so auftreten, wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben, mache ich mir keine Sorgen um meine Mannschaft.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir schon aufgezeigt, was in uns steckt, aber kurz nach der Halbzeitpause hätten wir das 4:0 machen müssen, bekommen aber dann den Anschlusstreffer zum 3:1 und nach einem Eigenfehler das 2:3. In der Folge war es eine offene Partie mit einem glücklichen Ausgang für uns. Die erste Halbzeit meiner Mannschaft war phänomenal, die Zweite katastrophal.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei