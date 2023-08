Hubschraubereinsatz überschattet Punktegewinn der Hausherren

Details Dienstag, 08. August 2023 23:10

Im Rahmen der 1. Runde der Burgenlandliga duellierten sich im Nachtragsspiel am heutigen Abend die SpG Edelserpentin und der SC Ritzing. Für den Liga-Neuling bereits im Auftaktspiel eine schwere Aufgabe gegen den Tabellendritten der letzten Saison. Überschattet wurde die Begegnung durch die schwere Verletzung vom Edelserpentiner Torwart Markus Malits, der in der 35. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen blieb. Die zwei anwesenden Ärzte, der Mannschaftskollege Dr. Edin Muji ist Orthopäde und ein zufällig als Zuschauer anwesender Arzt sahen sofort die Schwere der Verletzung und orderten einen Hubschrauber zum Abtransport. Schiedsrichter Wisak schickte die Spieler in die Kabinen, damit das Spielfeld für die Hubschrauberlandung frei ist.

Vorsichtiges Abtasten beider Teams

Beide Mannschaften gingen vorsichtig an Werk, keiner wollte einen frühen Gegentreffer riskieren, sodass sich das Spielgeschehen in den ersten 20. Minuten zwischen den beiden Strafräumen abspielte. In der 25. Minute die erste Torchance für die Gäste, eine Zuckerflanke von Marcel Etzelstorfer erreicht Martin Gander, sein Abschluss fiel aber zu schwach aus und wurde eine leichte Beute vom Goalie der Hausherren. In der 31. Minute eine hochkarätige Torchance für die Gäste, aber Lukas-Stefan Weber setzt den Kopfball hauchdünn über die Latte. In der 35. Minute die bereits geschilderte Unterbrechung von 40 Minuten. Nachdem die Spieler wieder auf dem Rasen Aufstellung genommen haben, geht es mit der Begegnung weiter. In der 37. Minute verfehlt Filip Filipovic das leere Tor von der linken Strafraumgrenze. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Ritzing blieb harmlos

Den ersten nennenswerten Angriff der Hausherren in der 59. Minute, Julian Schwarz sprintet von der Mittellinie auf das Tor der Gäste zu, Torwart Ivan Kardum macht sich breit und kann den Treffer mit dem Fuß verhindern. In den letzten 15. Minuten wird von der Hausherren die Rapid-Viertelstunde eingeläutet. Milán Ángyán mit einem Schuss aufs kurze Eck.(78.) Julian Schwarz überlupfte in der 80. Minute den letzten Abwehrspieler, geht dann am Torwart vorbei und wird im letzten Moment geblockt. Das hätte die Führung für die Hausherren sein müssen. In der 85. Minute eine scharfe Hereingabe von Daniel Vlasics, zwei Spieler der Heimischen rutschen knapp vorbei. In der 90. Minute holte sich Marcel Etzelstorfer die Gelb-Rote Karte für ein Foulspiel ab und durfte frühzeitiger zum Duschen gehen. Danach pfeift Schiedsrichter Wisak dieses von einer Horrorsituation überschatteten Premiere des Burgenlandliganeulings ab. Die SPG bleibt somit in der vermeintlich härtesten Startaufgabe als einziger Aufsteiger ungeschlagen, sichert hier einen Punkt gegen den Aufstiegsaspiranten, der in Summe zu ungefährlich blieb.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Die Verletzung von unserem Torhüter sah erschreckend aus, der Knöchel ist nach links gestanden, der Fuß hingegen gerade. Es dürfte das Fußgelenk ausgekugelt und einige Bänder gerissen sein. Zum Glück für den Verletzten waren sofort zwei Ärzte bei ihm, der Mannschaftskollege Dr. Edin Muji und ein praktischer Arzt, welche die Erstversorgung übernahmen und ihm ein Schmerzmittel verabreichten. Den Rest übernahm der Notarzt, der mit dem Hubschrauber gekommen ist. Zum Spiel ist zu sagen, dass ich befürchtet habe, dass unsere Spieler wegen des Vorfalles geschockt sind, aber im Gegenteil, die hatten hervorragend mitgespielt und hätten sich aufgrund der Torchancen in der zweiten Halbzeit den Sieg verdient.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir haben in der ersten Halbzeit einige Torchancen liegen lassen, auf dem schweren Boden haben sich beide Mannschaften schwergetan. Das einzig Positive ist, dass wir zu null gespielt haben und einen Punkt auf die Heimreise mitnehmen können.“

