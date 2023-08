Fünferpack von Florian Csencsits: Kohfidisch zerlegt Horitschon mit 10:2

Details Mittwoch, 09. August 2023 09:39

Der ASK Kohfidisch empfing am Dienstagabend den ASK Horitschon zum Nachtrags-Meisterschaftsspiel der ersten Runde in der Burgenlandliga. Für beide Mannschaften geht es darum, gut aus den Startlöchern zu kommen, um die ersten Punkte auf der Habenseite zu verbuchen. Es entwickelte sich ein denkwürdiges Match, denn wann sind in der Burgenlandliga in einer Halbzeit zehn Tore gefallen. In der zweiten Halbzeit spielten sich die Hausherren in einen Torrausch und bezwangen die Gäste mit 10:2. Ein Sieg für die Vereins-Geschichte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Interessante am Fußball ist, niemand kann einen Spielverlauf voraussagen und bei einem 2:0 Halbzeitstand erwarteten die Zuschauer eine spannende zweite Halbzeit. Aber dem war nicht so. In den ersten 20 Minuten gab es wenige gefährliche Torraumszenen, nach der Sommerpause mussten beide Teams erst auf Betriebstemperatur kommen. In der 25. Minute das Tor Nummer eins, Fabian Paukovits war der Schütze. Kurz vor der Pause erhöhte Christoph Schaffer mit einem scharfen Schuss ins lange Eck auf 2:0. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Kohfidisch spielt sich in einen Torrausch

In der 47. Minute verkürzte Rene Maschler auf 1:2, der einen Abpraller im Tor der Heimischen versenkte und das Spiel war wieder offen. Ab der 52. Minute nahm das Unheil für die Auswärtigen seinen Lauf, zwei Treffer von Florian Csencsits und ein Tor von Julian Binder brachten die Gäste innerhalb von acht Minuten mit 1:5 in Rückstand. Nun kommt der Spruch: „Wenn’s lafft, dann lafft’s“ zur Geltung, denn ab der 67. bis 76. Minute war es wieder Florian Csencsits mit weiteren zwei Treffern und Philipp Toth, die auf 8:1 erhöhten. Tim Schreiber zum 9:1 in Minute 80 trug sich auch in die Torschützenliste ein. Márk Szileszki erzielte das 2:9, eine kleine Resultats-Verbesserung (84.) ehe Florian Csencsits mit seinem fünften Treffer in der 87. Minute den Torreigen beendete.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Es war ein nervöser Beginn beider Mannschaften mit wenigen Torchancen. Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte man nicht vermuten, dass wir einen Sieg in dieser Höhe einfahren werden. Aber so ist es oft im Fußball, jeder Schuss ein Treffer. Meine Mannschaft hat trotz der 5:1 Führung druckvoll weitergespielt und schöne Tore erzielt. Zehn Tore zum Saisonauftakt ist natürlich super für uns, mit viel Selbstvertrauen können wir am Samstag nach Bad Sauerbrunn reisen, aber jedes Spiel beginnt bei 0:0.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Das 1:3 war der Knackpunkt, aber 10 Tore darf man trotzdem nicht bekommen. Ich werde versuchen, in den kommenden Tagen die junge Mannschaft wieder aufzurichten. Nach dem Blackout des gesamten Teams heißt es jetzt Charakter zeigen und am kommenden Wochenende in Rudersdorf erwarte ich eine Reaktion von meinen Jungs.“

