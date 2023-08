Acht Treffer! ASK Klingenbach gewinnt torreiches Heimspiel gegen Deutschkreutz

Details Samstag, 12. August 2023 10:07

Nach teils heftigen Regenfällen konnten mehrere Partien im Burgenland – Unterhaus am vergangenen Wochenende aufgrund unbespielbarer Plätze nicht über die Bühne gehen. Für Klingenbach ist es das erste Spiel in der neuen Saison in der Burgenlandliga und da bekommt man es mit dem FC Deutschkreutz zu tun, der im Auftaktspiel den Aufsteiger Halbturn mit 5:1 besiegte. Mit einer furiosen ersten Halbzeit sicherten sich die Hausherren den deutlichen 6:2 Sieg.

Klingenbach dominierte die erste Halbzeit

Beide Mannschaften begannen die Begegnung mit offenem Visier und erspielten sich einige gute Torchancen. In der 11. Minute der Führungstreffer der Gäste durch Julian Salamon, der eine Kopfballvorlage von David Thumberger zum 1:0-Führungstreffer verwerten konnte. Im Anschluss daran hatte Tobias Szaffich eine hochkarätige Torchance, konnte diese aber nicht verwerten. In der 18. Minute fasste sich Maximilian Mad ein Herz und knallte den Ball mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Tor zum 1:1-Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt begann das Unheil für die Benes Elf. In der 29. Minute machte es Jakub Sulc seinem Mannschaftskollegen Mad nach und donnerte das Leder von der Strafraumgrenze in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 2:1-Führung. Es dauerte nur vier Minuten, bis das Leder wieder im Netz der Gäste zappelte, erneut war es ein Knaller von der Strafraumgrenze, Urheber war dieses Mal Dominik Adam und es stand 3:1. Die Hausherren sind so richtig in Torrausch gekommen und Frantisek Lady versenkte nach einer Flanke das Spielgerät im Tor der Gäste zum 4:1. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz kam besser ins Spiel

Gleich nach dem Wiederanpfiff kam ein Pass von Jonas Kilian Ivancsits zu Dominik Adam, der lässt einen Verteidiger der Gäste aussteigen und vollendet zum 5:1. In der 55. Minute verkürzt Lukas Csano mit einer guten Einzelleistung auf 2:5. In der Folge hatte Lukas Godovitsch noch eine gute Torchance, aber er scheiterte am Aluminium. In der 90. Minute ein Zusammenspiel der eingewechselten Akteure, Lukas Stahleder passt zu Thomas Babonich und der fixiert den 6:2 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Die erste Halbzeit ist für uns hervorragend gelaufen, mit dem Schönheitsfehler, dass wir unsere ersten Torchancen nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit ging aufgrund der vielen Einwechselungen zwischendurch der Faden verloren, aber wir haben das Spiel bis zum Schlusspfiff wieder gut in den Griff bekommen.“

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Es war eine katastrophale erste Spielhälfte meiner Mannschaft, durch kapitale Eigenfehler sind wir mit 1:4 in Rückstand geraten. Die 1:0 Führung für uns war kontraproduktiv, denn meine Spieler meinten, es geht so weiter wie in Halbturn. Aber Mathias Hänsler hat heute einen rabenschwarzen Tag gehabt, er produzierte einige Fehlpässe, die uns dann ins Hintertreffen brachten. In der Halbzeitpause habe ich versucht, die Mannschaft aufzurichten und gleich nach dem Wiederbeginn haben wir das 1:5 bekommen, damit war die Partie entschieden.“

