Doppelpack von Noel Kustor: Leithaprodersdorf gewinnt 4:0 gegen Edelserpentin

Details Samstag, 12. August 2023 10:30

Wie einige andere Vereine der Burgenlandliga startete auch der SV Leithaprodersdorf mit einem neuen Übungsleiter in die anstehende Meisterschaftssaison: Mario Santner übernahm das Zepter vom abgewanderten Peter Benes. Zum Auftakt zur 2. Runde ging es am Freitagabend auf heimischem Rasen gegen die SpG Edelserpentin, welche ein beachtliches Remis gegen Ritzing vorzuweisen hatten. In Leithaprodersdorf standen sie aber auf verlorenen Füßen und kassierten eine klare 4:0-Niederlage.

Vorsichtiger Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen vorsichtig die Begegnung, niemand wollte ein schnelles Gegentor bekommen. So spielten sich viele Zweikämpfe zwischen den beiden Strafräumen ab. In der 29. Minute drang Levi Markhardt in den Strafraum der Gäste ein und wird unsanft von den Beinen geholt. Schiedsrichter Dragan Knezevic zeigte sofort auf den Punkt und diese Chance ließ sich Goalgetter Noel Kustor nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter souverän zur 1:0-Führung. Knapp vor dem Pausenpfiff gab es einen Penalty für die Gäste, Dániel Sváb bekam den Ball im Strafraum an die Hand. Endrit Mucolli trat zum Strafstoß an und fand in Goalie Fabian Haberl seinen Meister, der das Leder gekonnt gehalten hat. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren waren effizienter vor dem Tor

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden Gäste stärker, konnten aber keine Torchancen lukrieren. Besser machten es die Einheimischen, in der 64. Minute setzte sich Simeon Markhardt auf der Seite durch und seine Zuckerflanke konnte Benjamin Petö zur 2:0 Führung verwerten. Die endgültige Entscheidung gab es in der 84. Minute, ein kluger Stanglpass von Andreas Dostal erreicht Noel Kustor und der hat keine Mühe, auf 3:0 zu erhöhen. Den Schlusspunkt setzte der gerade zuvor eingewechselte Paul Eder, der nach einer sehenswerten Kombination von Tobias Beran und Leotrim Saliji zum 4:0 Endstand einnetzte.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Der Sieg war verdient, aber das Ergebnis etwas zu hoch. Wir haben mit Kampfeinsatz und Siegeswillen das Glück erzwungen und in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert. Schlussendlich ein erkämpfter Sieg meiner Mannschaft.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Die erste Halbzeit konnten wir offen gestalten, zu Beginn der zweiten Spielhälfte waren wir dominierend, haben uns aber durch individuelle Fehler um zumindest einen Punkt gebracht.“

