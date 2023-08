Horitschoner Frustabbau: 5:0-Sieg gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 13. August 2023 09:35

Im Rahmen der 2. Runde der Burgenlandliga duellierten sich der am Samstagnachmittag der ASK Horitschon und der USVS Hausbauführer Rudersdorf. Nach der schweren Auswärtspleite in Kohfidisch durfte man auf das Auftreten der Stössl-Truppe gespannt sein. Die Spieler von Trainer Edi Stössl zeigten keine Nachwirkungen und ließen den Gästen keine Chance und fertigten sie mit einem klaren 5:0 Sieg ab.

Schlechte Torausbeute der Hausherren

Gleich von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und kamen durch Sebastian Trenkmann, Rene Maschler und Mario Rekirsch zu guten Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. So dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Rene Maschler nach einer Zuckerflanke von Bastian Lehner per Kopf das 1:0 erzielte. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Horitschon blies zum Sturm auf das Rudersdorfer Tor

Gleich nach dem Wiederbeginn rennt Sebastian Trenkmann allein auf den Torwart der Gäste zu, kann ihn aber nicht überwinden. In der 51. Minute ließ Bastian Lehner einen Distanzschuss auf das Tor der Gäste los und das Leder schlug in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 2:0 ein. Nur fünf Minuten später war es Sebastian Trenkmann, der einen Abpraller im Strafraum der Gäste zum 3:0 verwertete. Und abermals nur 4 Minuten später das 4:0, Mario Rekirsch verwandelte einen Penalty nach einem Foul an Rene Maschler. Das waren drei Treffer innerhalb von neun Minuten, damit war die Niederlage von Rudersdorf besiegelt. Sebastian Trenkmann mit seinem zweiten Treffer fixierte in der 84. Minute den 5:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Heute war es egal, wer gekommen wäre, meine Mannschaft hat die richtige Antwort auf die Pleite in Kohfidisch gegeben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die hat heute die richtige Reaktion auf die Pleite vom letzten Spiel gezeigt, aber wir hätten höher gewinnen können, wir haben zu viele hochkarätige Torchancen liegen lassen.“

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Es war ein hochverdienter Sieg für Horitschon, wir sind desaströs aufgetreten, hatten allerdings vier Stammspieler nicht in der Mannschaft, welche wegen Verletzungen und Urlaub gefehlt haben.“

