Knapper, aber verdienter Sieg vom SC Pinkafeld gegen den ASK Marz

Details Sonntag, 13. August 2023 09:43

Der SC Pinkafeld war in der ersten Runde der Burgenlandliga in der neuen Saison zum Zuschauen verdammt, der viele Regen machte ein reguläres Spiel unmöglich. Der ASK Marz kam mit einer Niederlage im ersten Saisonspiel gegen Bad Sauerbrunn zum Tabellen-Vierten der letzten Saison und benötigt Punkte. Für die Hausherren war es ein Geduldspiel, ein typischer Arbeitssieg, wie man so schön sagt. Die Marzer, die alles gegeben haben, müssen den Weg ins Nordburgenland aber ohne Punktegewinn antreten.

Vorsichtiger Beginn beider Teams

In den ersten 20 Minuten gab es im für beide Mannschaften sogenannte Torannäherungen, ohne aber gefährlich zu werden. Bei einem Konter der Gäste in der 23. Minute über Bojan Brezovac, der in der Mitte Szilard Köfarago bediente, aber der Goalie der Hausherren, Andi Diridl kann Schlimmeres verhindern. In der 27. Minute Riesengelegenheit für die Heimischen, nach einem Angriff über die linke Seite kommt die Flanke vor das Marzer Tor, wo dann Jonathan Pahr hochsteigt und den Ball über das Tor setzt. In der 35. Minute gab es Elfmeteralarm in Strafraum der Gäste, aber die Pfeife von Schiri Raphael Kaiser blieb stumm. Bis zum Halbzeitpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass die Seiten mit dem torlosen Remis gewechselt wurden.

Lukas Wenninger mit dem Siegestreffer

Bis zur 67. Minute gab es einige Torannäherungen beider Mannschaften, ehe bei einer Situation im Strafraum der Gäste der Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht werden konnte, und Lukas Wenninger ist zur Stelle und erzielt den 1:0-Führungstreffer. Es folgten weitere Angriffe der Hausherren, welche aber nicht gefährlich waren. In der 87. Minute konnte sich der Goalie der Hausherren, Alexander Diridl, bei einem Freistoß der Gäste auszeichnen. Mit einem glücklichen, aber verdienten 1:0-Sieg verließen die heimischen Spieler die neu benannte Frieszl-Arena.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkalfeld:

„Wir waren das ganze Spiel hinweg die überlegene Mannschaft, haben kaum Torchancen zugelassen und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Marz ist sehr tief gestanden und hat das Augenmerk nur auf die Defensive gelegt und hat auf Konter gewartet.“

