Ritzing gewinnt sein Heimspiel gegen Sankt Margarethen

Der Mitfavorit der Burgenlandliga, der SC Ritzing empfing den SV Sankt Margarethen zum Meisterschaftsspiel in der 2. Runde. Ritzing hat ein mühsames torloses Remis in Edelserpentin erspielt und muss gegen die Nordburgenländer eine bessere Performance zeigen, um voll zu punkten. Im ersten Heimspiel der Saison hatten die Hausherren die besseren Tormöglichkeiten, ein frühes und ein spätes Tor für die Furtner-Truppe entschied das Spiel mit 2:0.

Blitztor der Hausherren

Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, klingelte es bereits im Kasten der Auswärtigen: Ein sehenswerter Angriff der Hausherren über Martin Gander, sein Pass in die Tiefe erreicht Filip Filipovic und der überwindet den Goalie der Auswärtigen zur 1:0-Führung. (3.) In der 7. Minute verhindert Torwart Michael Wenzl einen weiteren Treffer der Heimischen. Die erste Torchance hatten die Gäste in der 19. Minute, als Thomas Jusits vom Fünfer-Eck am Pfosten vorbei köpfte. In der 32. Minute wieder eine Chance für die Heimischen, aber Michael Wenzl ist auf dem Posten und kann das Spielgerät entschärfen. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass die Seiten mit dem 1:0 Vorsprung der Hausherren gewechselt wurden.

Martin Gander macht den Sack zu

Nach der Pause plätscherte das Spiel für 20 Minuten so vor sich hin, ohne dass es Torchancen für beide Teams gab. In der 72. Minute eine Topchance für Ritzing von Lazar Cvetkovic, die er aber nicht verwerten kann. Die Hausherren erspielten sich noch weiter gute Tormöglichkeiten, ehe Martin Gander in der 85. mit seinem Treffer zum 2:0 den Sack zumachte.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir haben einen guten Start gehabt, sind gleich mit 1:0 in Führung gegangen, haben streckenweise das Spiel kontrolliert. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, weil wir auch mehr Torchancen hatten.“

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Meine Mannschaft ist heute nicht gut aufgetreten, wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen. Natürlich hat uns der frühe Gegentreffer in der 3. Minute nicht gutgetan. Wir haben wenige Torchancen lukriert, dafür hat uns Michael Wenzl mit seinen Paraden vor einer höheren Niederlage verschont.“

