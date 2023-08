Lucky Punch von Julian Binder entschied das Match

Details Sonntag, 13. August 2023 10:03

Der SC Bad Sauerbrunn empfing am Samstagabend in der Burgenlandliga den ASK Kohfidisch, der mit der Empfehlung eines 10:2 Sieges in das Wetterkreuzstadion kam. Beide Mannschaften gingen in der ersten Runde als Gewinner hervor und wollten weitere Punkte sammeln. Das Spiel stand bis zu 87. Minute auf des Messers Schneide, wer den ersten Treffer erzielt geht als Sieger vom Platz und dieses Kunststück gelang Julian Binder mit einem Super-Freistoß.

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier

Beide Mannschaften begannen die Partie mit viel Spielfreude und Einsatz, es gab kein langes Abtasten, sondern es wurde zur Freude der Zuschauer offensiv gespielt. Michal Kozak und Lukas Kornholz hatten die ersten Torchancen für die Gastgeber, in der 20. Minute hatte Julian Binder die erste hochkarätige Torchance für die Auswärtigen vor den Füßen, er scheiterte aber am Lukas Stifter, dem Goalie der Hausherren. Die Heimischen kamen mit etlichen gefährlichen Vorstößen in den Strafraum der Gäste, aber entweder war beim Abschluss ein Bein oder Kopf eines Kohfidischer Spielers oder Goalie Timon Grubmüller im Wege, das Leder wollte einfach nicht über die Torlinie. Kurz vor dem Pausenpfiff hämmerte Lukas Kornholz das Spielgerät ans Lattenkreuz. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Lucky Punch von Julian Binder

Die zweite Halbzeit begann mit einer Riesenchance für die Einheimischen, Michal Kozak kann ein Zuspiel nicht verwerten, er scheitert am Goalie der Gäste. In der 59. Minute knallte Phillip Toth das Leder an den Querbalken. In der Folge konnte sich der Goalie der Gästenach Aktionen von Michal Kozak und Benjamin Knessl auszeichnen und hielt seinen Kasten sauber. Als niemand mehr mit einem Treffer gerechnet hatte, drosch Julian Binder in der 87. Minute einen Freistoß unhaltbar für den Goalie der Hausherren in die Maschen des Gehäuses zum 1:0 Sieg der Gäste.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das war heute eine ganz bittere Niederlage für uns in einem flott geführten Match, beide Mannschaften waren sehr einsatzfreudig. Mir tun meine Spieler leid, denn ein X wäre zu mindestens verdient gewesen. Es war wie verrückt, aber alle unsere Offensivaktionen wurden von den Kohfidisch-Spielern abgeblockt.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ihr Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der zweiten Halbzeit hat sich meine Mannschaft aufopfernd gegen die Angriffswelle der Hausherren gewehrt und als alle mit einem torlosen Remis gerechnet hatten, war Julian Binder zur Stelle und erzielte den Siegestreffer für uns.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei