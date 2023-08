Überraschendes 1:1-Remis für Rudersdorf gegen Parndorf

Details Mittwoch, 16. August 2023 09:01

Zum Nachtragsspiel in der 1. Runde der Burgenlandliga zwischen dem USVS Hausbauführer Rudersdorf und dem SC / ESV Parndorf 1919 kam es am gestrigen Feiertag. Gegensätzlicher konnte die Ausgangslage nicht sein, Rudersdorf entging in der letzten Saison knapp dem Abstieg, Parndorf wurde Vize-Meister. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste wurden die Hausherren in der zweiten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner, mit der großen Chance, als Sieger vom Platz zu gehen. Schlussendlich blieb es beim gerechten 1:1-Remis.

Die Gäste dominierten die erste Halbzeit

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen. Bereits in der 10. Minute zeigte Schiedsrichter Ermin Bukvic nach einem Foulspiel im Strafraum der Heimischen auf den Punkt und Matús Mikus hat keine Mühe, das Leder im Gehäuse der Hausherren zur 1:0-Führung zu versenken. In der weiteren Folge der Begegnung beschränkten sich die Hausherren auf Fighten und auf Defensivaufgaben. Die Gäste konnten ihre Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen, sodass mit der knappen 1:0-Führung für Parndorf die Seiten gewechselt wurden.

Rudersdorf wurde stärker

Nach dem Wiederanpfiff waren die Hausherren nicht wiederzuerkennen, sie zelebrierten einen ansehnlichen Offensivfußball und Ibrahim Sahin war nach einem schön vorgetragenen Angriff in der 49. Minute zum 1:1-Ausgleich erfolgreich. In der Folge hatten die Hausherren zwei hochkarätige Torchancen, einmal rennt Ibrahim Sahin allein auf den Goalie der Gäste zu, schießt ihn aber an, und das zweite Mal köpft Maximilian Geschl nach einem Corner aus kurzer Distanz dem Torhüter der Gäste in die Hände. Zum Spielende hin versuchten es die Auswärtigen mit hohen Bällen in den Strafraum der Gastgeber zum Erfolg zu kommen, aber ein weiterer Treffer gelang ihnen nicht mehr.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wenn mir vorher einer gesagt hätte, wir spielen Remis, hätte ich es unterschrieben, aufgrund der vergebenen hochkarätigen Torchancen in der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg für uns verdient gewesen. In der zweiten Halbzeit habe ich eine Systemumstellung gemacht und wir haben dann mehr vom Spiel gehabt.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1919:

„In der ersten Halbzeit hätte es zwei weitere Elfmeter für uns geben können, aber das war eine Auslegungssache des Schiedsrichters. Rudersdorf hat sich den einen Punkt verdient, sie haben in der zweiten Halbzeit mehr wollen. Wahrscheinlich haben einige Spieler von meiner Mannschaft gemeint, dass die individuelle Klasse reicht, aber dem war nicht so.“

