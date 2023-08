Klingenbach bleibt in der Erfolgsspur: Sieg in Pinkafeld

Details Mittwoch, 16. August 2023 09:21

In der ersten Runde der Burgenlandliga kam es am gestrigen Feiertag zum Nachtragsspiel zwischen dem SC Pinkafeld und ASK Klingenbach. Beide Teams haben bisher einen Sieg auf ihrem Konto, und wollen einen weiteren folgen lassen. Die Gäste traten über 90 Minuten couragierter auf und hatten sich den Sieg verdient, zumal sie auch die Mehrzahl in Torchancen hatten.

Die Hausherren begannen druckvoll

Die ersten 15. Minute gehörten den Hausherren, sie kamen besser ins Spiel und hatten nach einer Reihe von Eckbällen die Möglichkeit zur 1:0-Führung. In der 16. Minute hatte Frantisek Lady eine hochkarätige Torchance, als er im Strafraum zu Schuss kommt und Andi Diridl mit einem Reflex den Ball aus kurzer Distanz abwehren kann. In der 30. Minute, ein hoher Ball von Jonas Kilian Ivancsits über die Abwehrreihe der Heimischen hinweg zu Dominik Adam, der nimmt das Leder gekonnt an und überlupfte Goalie Andreas Diridl mit einem gefühlvollen Heber zur 1:0 -ührung. In der Folge hatten die Gäste noch weitere Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach bringt den Sieg über die Runden

In der zweiten Halbzeit machten die Auswärtigen dort weiter, mit dem sie in Halbzeit eins aufgehört haben, nämlich im Lukrieren von Tormöglichkeiten. In der 54. Minute war es dann so weit, Frantisek Lady mit einem Traumtor, indem er auf engstem Raum seinen Gegenspieler austanzte und mit einem satten Schuss ins lange Eck Goalie Andi Diridl bezwingt und es steht 2:0 für die Hatzl-Truppe. Anschließend ließen es die Gäste ruhiger angehen, mit der Absicht, den 2:0 Vorsprung über die Runden zu bringen. Dieses Vorhaben wurde in der 80. Minute je unterbrochen, als Balint Nyirö nach einer Freistoßflanke per Kopf den 1:2 Anschlusstreffer erzielte. Nun warfen die Hausherren alles nach vorn, gehen sozusagen „All-in“, aber der Ausgleichstreffer wollte ihnen nicht mehr gelingen.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer FC Pinkafeld:

„Die ersten zwanzig Minuten haben wir das Spiel diktiert, dann ist Klingenbach immer besser geworden und wir haben uns schwergetan, die langen Bälle zu verteidigen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich nicht zufrieden, wir müssen es am kommenden Freitag besser machen.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Auf alle Fälle war es ein verdienter Sieg, obwohl wir schwer in die Partie gekommen sind. Wir haben zahlreiche Torchancen gehabt, die wir nicht verwerten konnten, sodass es zum Spielende hin wegen einer sehr langen Nachspielzeit noch eng für uns geworden ist.“

