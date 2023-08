Erster Punktgewinn in neuer Saison – ASK Marz trotzt ASK Klingenbach Remis ab

Details Samstag, 19. August 2023 08:27

Am gestrigen Freitagabend empfing im Rahmen der 3. Runde der Burgenlandliga der ASK Marz den ASK Klingenbach. Während die Gäste die ersten beiden Begegnungen gewonnen hatten, stehen die Hausherren noch ohne Punkte am vorletzten Tabellenplatz. Mit einer kämpferischen Glanzleistung gelang es den Hausherren, dem Favoriten einen Punkt abzuknöpfen und ein wenig Selbstbewusstsein zu tanken.

Frühes Tor der Hausherren

Von Beginn an spielten beiden Mannschaften mit offenem Visier, besonders die Hausherren gaben so richtig Gas und kamen in der 6. Minute zum 1:0 Führungstreffer, als sich Filip Skala auf der linken Seite durchsetzen konnte, er drippelte sich in den Strafraum hinein, nach drei Schussversuchen schaffte es das Leder, in den Maschen des Gehäuses der Gäste zu landen. In der weiteren Folge gab es einige gefährliche Torannäherungen, aber es wurden daraus keine zwingenden Torchancen. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, überhaupt ins Spiel zu kommen, sie versuchten es immer wieder, mit dem Klein-Kleinspiel durch die Mitte zu kommen, aber es war immer ein Fuß der Marzer Spieler dazwischen, sodass Torannäherungen der Gäste selten waren. Mit der knappen 1: 0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld und Torannäherungen blieben Mangelware. In der 61. Minute waren die Hausherren am gegnerischen Strafraum, die Gäste erkämpften sich den Ball, spielten einen gefährlichen Konter, Dominik Adam mit einem Pass in die Tiefe zu Matej Skreptak und der schloss den Angriff mit dem Tor zum 1:1 Ausgleich ab. Beide Mannschaften versuchten nun mit Standardsituationen zum Torerfolg zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. Schlussendlich war es eine gerechte Punkteteilung und die Hausherren dürfen sich über den ersten Punkt in der noch jungen Meisterschaft freuen.

Stimmen zum Spiel

Daniel Schmidl, Sektionsleiter ASK Marz:

„Eigentlich hätten wir die Partie gewinnen müssen, es war ein offener Schlagabtausch mit einer frühen Führung für uns. Wir haben den Klingenbachern keinen Platz zum Kombinieren gelassen, sodass sie fast nie gefährlich in unseren Strafraum kamen. Wir können uns über den ersten Punkt freuen, er ist besser als nichts.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben eine lange Zeit keine Mittel gefunden, das Bollwerk der Marzer zu überwinden, sie sind defensiv hervorragend gestandenen, haben uns keine Räume angeboten und haben öfter mit ihren schnellen Spielern gefährliche Konter gestartet. In Wahrheit haben wir die gesamte Spielzeit nur eine hochkarätige Torchance gehabt und das war der Ausgleichstreffer.“

