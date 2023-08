Horitschon schießt Schattendorf ans Tabellenende

Details Samstag, 19. August 2023 09:42

Im Rahmen der 3. Runde der Burgenlandliga duellierten sich am Freitagabend im Grenzstadion der SV Schattendorf und der ASK Horitschon vor einer Kulisse von rund 350 Zusehern. Für die punktelosen Hausherren ist mindestens ein Punkt Pflicht, aber die Gäste waren nicht bereit, Almosen zu geben und besiegten die Hausherren mit 5:1. Die Mannen von Trainer Edi Stössl haben nun im zweiten Spiel nach der desaströsen 2:10 Niederlage das Torverhältnis wieder positiv gestaltet.

Gäste diktierten das Spielgeschehen

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen. So war es auch nicht verwunderlich, dass bereits in der siebten Minute der erste Treffer für die Auswärtigen fiel, als sich der junge Rene Maschler an der Strafraumgrenze ein Herz nahm und den Ball ins Kreuzeck zur 1:0 Führung drosch. In der 17. Minute die Chance der Heimischen für den Ausgleichstreffer, Tobias Steiner kann aber Goalie Fabian Leeb nicht überwinden. Nur zwei Minuten später das 2:0 für Horitschon, als Niklas Lehner den Ball im Gehäuse der Hausherren versenkte. In der 30. Minute schöpften die Gastgeber wieder ein wenig Hoffnung, als ein Freistoß von Mario Seckel immer länger wurde und Marco Vargek das Spielgerät über den Goalie der Gäste hinweg zum 1:2 Anschlusstreffer scherzelt. In der 37. Minute die große Chance für die Hausherren, den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber weder Marco Vargek noch Tobias Steiner können den Ball aus kürzester Distanz im Tor unterbringen. Somit wurden mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Zwei Treffer der Gäste in der Nachspielzeit

In der zweiten Halbzeit stand das Spiel auf des Messers Schneide, die Heimischen hatten etliche Tormöglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, was ihnen aber nicht gelang. In der 75. Minute startete Sebastian Trenkmann auf der rechten Seite einen Sololauf, kein Spieler der Hausherren kann ihn stoppen, und seine Hereingabe vollendet Nico Wessely zum 3:1. In der 89. Minute durfte Niklas Lehner mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen und versäumte zwei weitere Treffer seiner Mannschaftskameraden. In der 2. Minute der Nachspielzeit säbelt der Goalie der Hausherren, Alexander Bernhardt, den heranstürmenden Lukas Ostermann im Strafraum um, den dafür gegebenen Penalty verwandelte Philip Wessely bombensicher zum 4:1. Nur drei Minuten später ist es der gerade zuvor eingewechselte Christoph Schedl, der den 5:1 Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Für uns ist es heute optimal gelaufen, wir haben in den letzten zwei Matches zehn Treffer erzielt und haben nun wieder ein positives Torverhältnis. Nach dem 2:1 haben wir ein wenig gewackelt, aber im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach der Pleite im ersten Meisterschaftsspiel reagierte und sich ordentlich zurückgekämpft hat.“

