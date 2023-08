Zwei Aluminiumtreffer verhinderten Sieg von Halbturn gegen Ritzing

Details Sonntag, 20. August 2023 08:59

In der dritten Runde der Burgenlandliga kreuzten am Samstagnachmittag der USV Halbturn und der SC Ritzing die Klingen. Während die Hausherren noch keine Punkte erspielen konnten, haben die Gäste bereits deren vier auf ihrem Konto. In einem hochdramatischen Spiel mit vielen Torraumszenen verhinderte zweimal das Aluminium einen Sieg für die Hausherren, die mit dem 3:3 Remis den ersten Punkt in der Meisterschaft verbuchen konnten

Blitz-Eigentor der Gäste

Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze auf der Tribüne eingenommen, klingelte es bereits im Kasten der Gäste. Eine scharfe Hereingabe von Erik Ujlaky bekam Soma Sarosi so unglücklich vor die Füße, dass die Kugel im eigenen Tor landete und es hieß 1:0 für Halbturn.(1.) In der 17. Minute hatten die Heimischen eine gute Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen, aber der Kopfball von Ladislav Szöcs ging an die Stange. Filip Filipovic zeigte in der 23. Minute seine Stürmerqualitäten, als er nach einem Pass in die Tiefe vor dem Goalie der Hausherren ankam und das Leder gekonnt über ihn zum 1:1-Ausgleich lupfte. Nur eine Minute später waren die Hausherren wieder am Zug, erneut war ein Stanglpass in die Mitte der Auslöser für diesen Treffer, Marco Hoffmann scheiterten am Goalie der Gäste, den Abpraller verwertete Simon Marko zur 2:1 Führung. In der 39. Minute ließ Daniel Wolf eine Granate vom Stapel, die unhaltbar in den Kasten der Heimischen zum 2:2-Ausgleich einschlug. Kurz vor dem Pausenpfiff knallte Marco Hoffmann das Leder an die Latte, somit wurden mit dem 2:2 Remis die Seiten gewechselt.

Halbturn hatte mehr Torchancen

In der 66. Minute machte Marco Hoffmann eine gelungene Vorarbeit für den nachfolgenden Treffer von Simon Marko, als er ihm das Leder exzellent servierte und der nur noch zum 3:2 vollenden brauchte. Die Hausherren dominierten weiterhin das Spiel und ließen die Gäste kaum zum Zug kommen. Aber nach einer Flanke von Daniel Wolf verlängerte Martin Gander per Kopf zu Filip Filipovic und der hatte keine Mühe, den 3:3 Ausgleichstreffer in der 78. Minute zu erzielen. Kurz vor dem Spielende hatte der zuvor eingewechselte Necdet Yörük die Chance, den Siegestreffer für die Gäste zu erzielen, aber er zögerte vor dem Abschluss zu lange, sodass diese Möglichkeit vergeben wurde.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Das Chancenplus war in der heutigen Begegnung auf unserer Seite, wir waren dem Sieg näher als Ritzing, leider haben wir hochkarätige Tormöglichkeiten nicht verwerten können oder das Aluminium stand im Wege. Außerdem darf man als Heimmannschaft keine drei Tore bekommen.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Heute waren wir in der Defensive nicht so gut, keine Ahnung, was da los war. Es waren oft eins zu eins Duelle, es hat heute mit der Abwehr nicht so gut funktioniert.“

