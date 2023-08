Nächster Sieg für Horitschon, 2:0-Erfolg gegen Edelserpentin

Details Sonntag, 27. August 2023 09:39

Am Samstagnachmittag trafen die beiden erfolgreichen Teams der letzte Runde in der Burgenlandliga, der ASK Horitschon und die SpG Edelserpentin aufeinander. Die Hausherren hatten die 2:10 Niederlage im ersten Spiel der Saison gut weggesteckt und haben seither zwei Siege verbuchen können. Edelserpentin gelang am letzten Spieltag eine faustdicke Überraschung, als man den Favoriten aus Parndorf mit einer 3:1 Niederlage auf den Heimweg schickte. Heute wurden die Karten neu gemischt und die Hausherren konnten sich aufgrund der in der zweiten Halbzeit gezeigten Leistung, durchsetzen und mit 2:0 gewinnen.

Ereignisarme erste Spielhälfte

In der ersten Halbzeit kontrollierten sich beide Mannschaften, es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit einem offenen Schlagabtausch. Für beide Team gab es Torannäherungen, welche mit Schüssen aus der Distanz abgeschlossen wurden. Eine zwingende Torchance gab es auf beiden Seiten nicht, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Horitschon übernahm das Kommando

In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit waren die Gäste am Drücker und hatte ihre Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Anschließend machten die Gäste einen Doppelwechsel, und fortan war Sand im Getriebe der Angriffsmaschinerie der Horvath-Truppe, es gab keine gelungenen Aktionen mehr. Die Hausherren hingegen wurden immer stärker und erspielten sich eine optische Überlegenheit. In der 68. Minute starteten die Hausherren einen Konter mit ihrem blitzschnellen Stürmer Sebastian Trenkmann, der diesen auch mit dem 1:0 für die Heimischen abschloss. Auch für den zweiten Treffer der Stössl-Truppe war Trenkmann verantwortlich, bei seinem Vorstoß in der 83. Minute in den Strafraum der Gäste wurde er gefoult und den Penalty verwandelte Philipp Wessely im zweiten Anlauf zum 2:0-Endstand für die Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben die hohe Niederlage gut aufgearbeitet und ich finde es toll, wie sich die Mannschaft einsetzt. Wir mussten heute vier Stammspieler ersetzen und haben trotzdem einen Sieg errungen. In der Halbzeitpause habe ich meiner Mannschaft gesagt, das Team mit dem größeren Willen wird sich heute durchsetzen, ich habe umgestellt, den schnellen Sebastian Trenkmann in den Angriff beordert und nun kamen wir auch zu Torchancen und den nötigen Treffern.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, wir haben gut mitgehalten und man hatte in der Pause das Gefühl, wer den ersten Treffer erzielt, gewinnt diese Partie. In der zweiten Halbzeit sind wir aufgrund der zwei Spielerwechsel schwächer geworden und haben das Spiel aus der Hand gegeben.“

