ASV Siegendorf holt zweimal Rückstand auf und verteidigt die Tabellenführung

Details Sonntag, 27. August 2023 09:55

Mit Spannung konnte man der Partie zwischen dem Tabellenzweiten ASK Klingenbach und dem Tabellenführer ASV Siegendorf in der 4. Runde der Burgenlandliga am Samstagnachmittag entgegensehen. Beide Mannschaften sind in einer guten Form und in einer kampfbetonten Begegnung hatten die Gäste das glücklichere Ende für sich und nahmen die drei Punkte mit auf den Heimweg.

Offensiver Beginn beider Mannschaften

Über 600 Zuseher sind in das Grenzstadion gepilgert, um das Spitzenspiel der 4. Runde in der Burgenlandliga zu sehen und wurden nicht enttäuscht, sie sahen einen offenen Schlagabtausch mit einigen Treffern. Kaum hatten die Mannschaften das Spielfeld betreten, kamen die Hausherren zu ihrer ersten Torchance. Ein Pass in die Tiefe von Matej Skreptak zu Frantisek Lady, dessen Schuss von der Abwehr der Gäste abgeblockt wurde, im Gegenzug konnte sich der Goalie der Heimischen, Stefan Schuller bei einem Schuss der Gäste auszeichnen. In der 9. Minute der erste Treffer für die Heimischen, Jakub Sulc konnte nach einer guten Vorarbeit von Dominik Adam zur 1:0-Führung einlochen. In der 14. Minute scheiterte Dominik Adam am Goalie der Gäste, das hätte die 2:0-Führung der Hausherren sein können. In der 18. Minute bricht Tin Zeco auf der Seite durch und seine Hereingaben konnte der Goalgetter der Heimischen, Lukas Grozurek zum 1:1-Ausgleich einnetzen. Nur 10 Minuten später ist wieder Dominik Adam der Assist, er schickt mit einem Superpass in die Tiefe Frantisek Lady auf die Reise und der erzielt die erneute Führung der Heimischen. In der 31. Minute bekam Lukas Secco einen Chip-Ball serviert und der hat keine Mühe, das Spielgerät mit dem Kopf zum 2:2-Ausgleich in den Maschen des Gehäuses der Heimischen zu versenken. Mit dem 2:2-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf mit dem Siegestreffer

Nach dem Wiederanpfiff gab es noch eine gute Tormöglichkeit für beiden Mannschaft, im Anschluss daran verflachte die Partie, es gab keine sehenswerten Torchancen auf beiden Seiten. In der 73. Minute, ein Konter der Gäste, Lukas Grozurek lässt noch einen Spieler der Hausherren aussteigen und schiebt das Leder zur 3:2-Führung für die Auswärtigen ein. Mit diesem Doppelpack erhöhte Grozurek sein Torekonto auf sechs Treffer in vier Matches. Die Hausherren warfen nun alles nach vorn, spielten „all-in“ und wären fast durch einen Treffer von Marco Laubner in der Nachspielzeit belohnt worden, aber er traf das Spielgerät nicht richtig.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt, die Niederlage ist schmerzhaft, weil mehr möglich gewesen wäre. Meiner Meinung nach wäre ein X verdient gewesen und das hätte auch dem Spielverlauf entsprochen.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Klingenbach:

„Das war heute das erwartete Kampfspiel in diesem Derby und ein Sieg der Moral meiner Mannschaft, die zweimal einen Rückstand aufgeholt hat und den Siegestreffer in der zweiten Halbzeit erzielen konnte.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.