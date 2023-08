Pinkafeld setzt Siegesserie fort

Details Sonntag, 27. August 2023 10:17

In der vierten Runde der Burgenlandliga am Samstagabend hatte der SC Pinkafeld den USVS Hausbauführer Rudersdorf im Frieszl-Stadion zu Gast. Pinkafeld ist auf einem Flow, Rudersdorf kommt nur langsam in die Gänge. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, das lange Zeit auf des Messers Schneide stand und ein umstrittenes Abseitstor der Heimischen verhalf diesen zum 2:1 Sieg.

Erste Halbzeit war ausgeglichen

Bereits in der 2. Minute hatte Christoph Saurer eine Riesengelegenheit, seine Mannschaft in Führung zu bringen, er kommt frei stehend am 16er der Gäste zum Schuss und schlenzt den Ball knapp über das Tor von Sebastian Kracher. In den ersten 15 Minuten tat sich anschließend nicht mehr viel auf dem Rasen, die Hitze machte beiden Mannschaft zu schaffen. In der 26. Minute hatten die Auswärtigen zwei Gelegenheiten, in Führung zu gehen, aber das Leder wollte nicht im Tor der Heimischen landen. Beide Mannschaften hatten in der Folge noch einige Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Lukas Wenninger brachte den Umschwung

In der 55. Minute verstärkt Pinkafeld die Offensive, Lukas Wenninger kommt für Jakob Waldherr ins Spiel. In der 60. Minute kann sich der Sebastian Kracher, Torwart der Gäste, bei einer Granate eines Pinkafelder Spielers auszeichnen um eine Minute später den Führungstreffer der Einheimischen hinnehmen zu müssen. Kaum eingewechselt, erzielt Lukas Wenninger das 1:0 für die Gastgeber, nach einer flachen Hereingabe hatte er keine Mühe, das Leder im Gehäuse der Auswärtigen unterzubringen. In der 65. Minute eine Ausgleichschance für die Gäste. Der Ball kommt von der rechten Angriffsseite halbhoch in die Box, wo Dzemil Nuhanovic den Ball dann nicht erreichen kann, und somit war diese Chance vergeben. In der 73. Minute wurde der Pinkafelder Jonathan Pahr mit der Gelb-Roten-Karte zum vorzeitigen Duschen geschickt und die Hausherren waren für die letzten 15 Minuten in Unterzahl. In der 78. Minute das 2:0 für die Hausherren. Eingeleitet hat die Aktion Christoph Saurer, der mit einem Geniestreich im Mittelfeld seinen Gegenspieler ins Leere laufen lässt, es folgt ein Pass auf Luca Wohlmuth, der aus abseitsverdächtiger Position David Korherr bediente und der zum 2:0 vollendete. In der 2. Minute der Nachspielzeit gelang Ibrahim Sahin der 1:2 Anschlusstreffer, der aber zu spät kam, um noch einen Punkt zu retten.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Das Spiel war ziemlich ausgeglichen, meiner Mannschaft hat man die Spiele unter der Woche schon angemerkt, wir waren mit unseren Kräften am Limit. Durch zwei schöne Angriffe in der zweiten Halbzeit sind wir mit 2:0 in Führung gegangen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie die letzten Kräfte mobilisiert und das Match gewonnen hat.“

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Nach der Schrecksekunde in der Anfangszeit haben wir einwandfrei ins Spiel gefunden und waren ein ebenbürtiger Gegner. Beim 2:0 für Pinkafeld ist dem Schiedsrichterteam ein katastrophaler Fehler unterlaufen, der angespielte Spieler der Hausherren stand mindestens einen Meter im Abseits, was man auch im Video gesehen hat. Es ist bitter, wenn man durch eine solche krasse Fehlentscheidung um den Lohn seiner Arbeit gebracht wird. Ich glaube, die Schiris wissen nicht, was sie mit so einer existenziellen Fehlentscheidung alles anrichten können.“

