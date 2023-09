Kohfidisch und Klingenbach teilen sich die Punkte in einem kampfbetonten Spiel

Details Sonntag, 03. September 2023 09:53

In der fünften Runde der Burgenlandliga stand am Samstagabend unter anderem das Duell zwischen dem ASK Kohfidisch und dem ASK Klingenbach auf dem Programm. Beide Mannschaften sind direkte Tabellennachbarn und könnten mit einem Sieg im Ranking nach oben wandern. In einem kampfbetonten Spiel, in dem die Emotionen teilweise überschäumten, geschuldet dem überforderten Schiedsrichterteam, trennten sich die Mannschaften mit einem gerechten 1:1 Remis.

Zerfahrene erste Halbzeit

An die 300 Zuseher sind ins Stadion gepilgert, um die unmittelbaren Tabellennachbarn im Kampf um einen besseren Tabellenplatz zu sehen. Die erste Halbzeit war ziemlich zerfahren, es gab kaum gelungene Kombinationen, die meisten Aktionen fanden zwischen den beiden Strafräumen statt. Bereits in der 14. Minute mussten die Hausherren einen Spielerwechsel vollziehen, für Tim Schreiber kam Nico Knor. Im weiteren Verlauf der Begegnung hatten die Gäste die besseren Torchancen durch Frantisek Lady und Dominik Adam, die brachten aber keinen zählbaren Erfolg. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Zeitweise kochten die Emotionen auf den Zuschauerrängen hoch

Kaum wurde das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es im Tor der Gäste, eine schöne Kombination über Stefan Gaal zu Nico Knor, der passt zu Philipp Toth und der versenkte das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Gäste zur 1:0-Führung.(47.) Nur sieben Minuten später, ein Doppelpassspiel zwischen Jacub Sulc und Philipp Grafl und Letztere erzielte den 1:1 Ausgleich. In der 58. Minute gab es eine längere Verletzungsunterbrechung, Stefan Gaal hatte sich am Ellbogen verletzt und wurde in das Krankenhaus gefahren. Ab diesem Zeitpunkt hat sich die Stimmung im Publikum immer weiter hochgeschaukelt, bei jedem Foul der Gäste gab es ein schrillendes Pfeifkonzert. Das Schiedsrichterteam trug mit einigen seltsamen Entscheidung dazu bei. In den Schlussminuten kassierten die Trainer von Kohfidisch noch die Gelben-Karten. Fazit zum Spiel: Es war mehr Krampf als Kampf.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

"Es war ein schnelles, ruppiges Spiel, indem der Schiri viel hat durchgehen lassen. Wir sind stark ersatzgeschwächte angetreten, aber der Charakter, den die Mannschaft zurzeit hat, ist außergewöhnlich und kompensiert die vielen verletzungsbedingten Ausfälle. Wir sind stolz auf die vielen jungen Eigenbauspieler, welche wir in der Mannschaft haben."

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Es war ein zerfahrenes, aber kampfbetontes Spiel, in dem es wegen der vielen Unterbrechungen nicht möglich war, in einen Spielfluss zu kommen. Es sind mehr Freistöße geschossen worden, als Fußball gespielt wurde. Das Remis ist bitter für uns, da wir die effektiveren Torchancen hatten.“

