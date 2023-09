SC Ritzing feiert mit 3:0 gegen ASK Klingenbach den zweiten Saisonsieg

Details Freitag, 08. September 2023 07:39

In einem vorverlegten Meisterschaftsspiel der Burgenlandliga trafen am Donnerstagabend im Grenzstadion der ASK Klingenbach und der SC Ritzing aufeinander. Beide Vereine sind nicht optimal in die laufende Serie gestartet und haben nach fünf Spieltagen nur acht bzw. sechs Punkte auf dem Habenkonto. Die Gäste waren heute die bessere und effizientere Mannschaft und haben nach sechs Runden den zweiten Sieg in dieser Saison geschafft.

Die Hausherren hatten ihre Torchancen

In den ersten 15 Minuten war es ein Abtasten beider Mannschaften, der Ball war zwischen den beiden Strafräumen zugange, Torannäherungen gab es keine. In der 17. Minute die erste Großchance für die Hausherren, als sich Matej Skreptak auf der linken Seite durchsetzte, er scheiterte aber an Ivan Kardum, dem Goalie der Gäste. In Minute 21 die erste Torchance der Gäste, aber Tine Kavcic setzen seinen Kopfball nach einem Corner knapp über das Tor der Heimischen. Zum Ende der ersten Halbzeit scheiterte Martin Gander im Eins-gegen-Eins-Duell an Torhüter Stefan Schuller, dafür machte es Nemanja Gajic in der 42. Minute besser, als er nach einem Gestocher im Strafraum der Hausherren an den Ball kam und zur 1:0-Führung für den SC einlochte. Mit der knappen 1:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Ritzing war effizienter

Zu Beginn der zweiten Halbzeit tat sich die ersten 20 Minuten nicht viel auf dem Rasen, bis sich in der 65. Minute Lazar Cvetkovic ein Herz fasste und aus circa 20 Meter Entfernung einen Schuss auf das Tor der Heimischen losschickte, der Ball entpuppte sich als brandgefährlicher Aufsetzer und landete mit Kasten der Gastgeber zum 2:0. In der 73,/74. Minute hatten die Hausherren eine Doppelchance, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Dominik Adam und Frantisek Lady konnten das Spielgerät nicht im Gehäuse der Auswärtigen unterbringen. Den Schlusspunkt setzte Martin Gander, als er in der 88. Minute einen Abpraller von der Stange nach einem Schuss von Filip Filipovic zum 3:0 Endstand einnetzen konnte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Unser Auftreten war heute nicht berauschend, in Summe gesehen war das heute ein verdienter Sieg für Ritzing. Die waren heute cleverer und effizienter als wir. Zu Beginn zweiten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht, konnten aber unsere Überlegenheit in keine Tore ummünzen. Der Schwerpunkt für das Training nächste Woche ergibt sich von selbst, denn auch letztes Wochenende hatten wir viele Torchancen vergeben.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing

„In der ersten Halbzeit hat Klingenbach die besseren Torchancen gehabt, unser 1:0 ist drei Minuten vor dem Pausenpfiff gefallen, das war ein guter Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen und sind als verdiente Sieger vom Platz gegangen.“

