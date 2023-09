2:2 gegen SC Bad Sauerbrunn-SpG Edelserpentin sammelt weiter fleißig Punkte

Details Sonntag, 03. September 2023 09:44

In der fünften Runde der Burgenlandliga am Samstagnachmittag hatte die SpG Edelserpentin den SC Bad Sauerbrunn zu Gast. Die Gäste konnten bislang ihre beiden Auswärtsspiele gewinnen, der Aufsteiger hat noch kein Match auf eigener Anlage verloren. In einer spannenden Begegnung, in der die Gäste ein leichtes Torchancen-Plus hatten, trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten Remis. Die Hausherren gehen nach dem Eichhörnchen Prinzip vor, da ein Punkt, dort ein Punkt, macht zusammen fünf Punkte nach 5 Runden. Weitere drei Punkte könnten am Donnerstag folgen, je nachdem, wie die STRUMA die Sache mit Horitschon bewertet.

Erste Halbzeit geht an Edelserpentin

In den ersten zwanzig Minuten der Begegnung hatten die Hausherren ein optisches Übergewicht und kamen auch zu Torchancen. Erst ab der 20. Minute hatten die Gäste ihre erste Torannäherung. In der 36. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren, ein schön vorgetragener Angriff auf der Seite, die Hereingabe landet bei Philip Ungerböck und der hat keine Mühe, das Leder in den Maschen des Gehäuses der Gäste unterzubringen. In der Folge prüfte Julian Schwarz mit einem Geschoss den Goalie der Auswärtigen, der konnte das Leder nur kurz abklatschen und ein weiterer Spieler der Hausherren setzte den Abpraller an die Stange. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Michal Kozak nach einer Hereingabe von Antonio Grgic eine hochkarätige Torchance, er verfehlte das Ziel aber ganz knapp. Besser machte er es in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte, als er einen Pass von Mario Cerny gekonnt annahm und das Leder im Tor der Hausherren zum 1:1 Ausgleich versenkte. Mit dem 1:1 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

Kaum hatte Schiedsrichter Klemens Windisch das Spiel wieder angepfiffen, dribbelte sich Kozak in den Strafraum der Heimischen und wird gefoult, den Penalty verwandelte er selbst zur 2:1 Führung für Bad Sauerbrunn. Es folgten weitere Torchancen der Kremser-Truppe, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. In der 89. Minute kommt ein Corner in den Strafraum der Gäste geflogen und Paul Zupanko wuchtete das Leder mit dem Kopf ins Tor zum 2:2-Ausgleich.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Das Spiel hatte zwei verschiedene Hälften, in der ersten Halbzeit hätten wir noch weitere Tore erzielen können, in der Zweiten hatten die Gäste ein Chancenplus. Nach dem 1:2 sind wir lange Zeit dem Rückstand nachgelaufen, den wir erst in der Schlussminute ausgleichen konnten.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war ein interessantes Spiel, Edelserpentin ist eine starke Mannschaft und hat uns alles abverlangt. Wir hatten es verabsäumt, nach der 2:1 Führung ein weiteres Tor nachzulegen, die Möglichkeiten waren vorhanden und haben dann kurz vor dem Spielende noch den Ausgleich kassiert.“

