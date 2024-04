Das Blaufränkisch-Derby ging eindeutig an Horitschon

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 09:16

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich im Blaufränkisch-Derby der ASK Horitschon und der FC Deutschkreutz im Rahmen der 22. Runde der Burgenlandliga. Die Gastgeber hatten bereits vier Matches im Frühjahr gewonnen; die Gäste glänzten als Remis-König und haben vier Spiele mit einem Unentschieden beendet. Horitschon wollte seine gute Serie im Frühjahr prolongieren, der FC benötigt dringend einen Sieg, um nicht zu nahe der gefährlichen Zone zu kommen. In einem spannenden Match konnten die Hausherren mit einem 4:2-Sieg den heimischen Rasen verlassen.

Schnelle Führung der Gäste

Es war ein richtiges Fußballfest, über 1100 Zuschauer, herrliches Wetter und sechs Tore waren zu bejubeln. Das Spiel begann mit einem Blitz-Tor für die Gäste, Lukas Csano wird perfekt in Szene gesetzt, der mustergültig auf Tobias Szaffich ablegt, und der lässt sich diese Chance nicht nehmen und netzt zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Aber die Hausherren ließen mit der Antwort nicht lange auf sich warten, nur fünf Minuten später, ein Eckball kommt in den Strafraum der Gäste geflogen und Nico Wesley steht goldrichtig und es heißt 1:1. In der Folge gab es für beide Mannschaften mehrere gute Torgelegenheiten, diese wurden aber nicht verwertet. In der 31. Minute drippelte sich Martin Haller in den Strafraum der Gäste und seine Granate landete via Lattenpendler im Kasten der Auswärtigen zur 2:1-Führung. Ein paar Minuten später hat David Thumberger eine Riesengelegenheit, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte aber am starken ASK-Keeper Zsolt Ratkai. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon machte den Deckel drauf

Nachdem Tobis Szaffich in der 55. Minute am Torwart der Hausherren gescheitert ist, macht es David Gräf drei Minuten später besser, der nach einer mustergültigen Vorlage von Rene Maschler dem FC-Goalie Lukas Sebestyen keine Chance lässt und auf 3:1 für die Hausherren erhöht. In der 75. Minute zeigte Schiedsrichter Ermin Bukvic nach einem Foul an Furkan Cicek auf den Punkt und Tobis Szaffich verwandelte eiskalt zum 2:3 Anschlusstreffer. In der 78. Minute vergibt Szaffich die Chance auf seinen Hattrick, er scheitere am Torhüter der Hausherren. Cicek, der mit seiner Einwechselung viel Schwung in die Partie bringt, hämmert einen direkten Abschluss über das Fangnetz. In der Nachspielzeit setzen die Hausherren noch einen drauf, David Gräf locht zum 4:2 Endstand ein.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die trotz einiger Spielerausfälle diese gute Leistung auf dem Platz gebracht hat. Wir waren die überlegene Mannschaft und haben dieses Derby verdient gewonnen.

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben die Partie in der ersten Halbzeit verloren, da waren wir naiv und mit dem Kopf nicht auf dem Spielfeld. Mit dieser Einstellung kann man im Abstiegskampf nicht auftreten.“

