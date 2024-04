Kohfidisch feiert wichtigen Heimsieg gegen Schattendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 10:11

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 22. Runde der ASK Kohfidisch und der SV Schattendorf gegenüber. Bei den Hausherren stand Neo-Trainer Szabolcs Németh das erst Mal an der Seitenlinie. Mit einem Sieg könnten sich die Hausherren einen beruhigenden Abstand zur Gefahrenzone schaffen, die Gäste hatten das letzte Spiel gegen Marz gewonnen und wollten einen weiteren Sieg folgen lassen. In einem ausgeglichenen Spiel haben die Hausherren mit dem 2:1 Sieg einen guten Abstand zur Abstiegszone machen können.

Überschaubare Leistung beider Mannschaften

Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, ein typisches Spiel zweier Tabellennachbarn, keiner wollte ins offene Messer laufen. Es gab sogenannten Halbchancen, die aber keine Ergebnisänderung brachten. Die erste wirkliche Tormöglichkeit hatten die Auswärtigen, als eine zielgenaue Flanke in den Strafraum der Heimischen geflogen kam und Goalgetter Patrick Derdak stand goldrichtig und ließ sich die Chance auf die 1:0-Führung nicht entgehen und war per Kopf erfolgreich. Die Hausherren schüttelten sich kurz durch und nur sechs Minuten später war es eine undurchsichtige Situation im Strafraum der Auswärtigen und Julian Binder konnte das Leder im Tor der Gäste unterbringen. Nur zwei Minuten später ist es eine gelungene Kombination an der Außenlinie, welche Florian Englitsch mit einem satten Schuss ins rechte Eck des Gehäuses der Auswärtigen zum 2:0 abgeschlossen hatte. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Das Match wurde nun flotter

In der zweiten Halbzeit war das Spiel ein offener Schlagabtausch, in der 63. Minute eine hochkarätige Torchance für die Hausherren, die aber leichtfertig vergeben wurde. In der 70. Minute hatten die Gäste die große Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, aber Patrick Holzmann vergibt diese Torchance. In der Folge hatten die Gäste die Möglichkeit, den Ausgleichtreffer zu erzielen, der blieb ihnen aber verwehrt. Im Live-Ticker wurde geschrieben, Alexander Bernhardt ist Gianluigi Buffon, das aber nicht nur wegen seines Alters, sondern auch wegen seiner am heutigen Tag gezeigten Leistung, der mit einigen Glanztaten seine Mannschaft bis zum Schluss im Spiel gehalten hat. In der Nachspielzeit bekam Bence Vajda die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Arif Erdem gezeigt.

Stimmern zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war ein Match, indem wir effektiver in der Vorwärtsbewegung waren. Es war ein wichtiger Sieg, mit dem konnten wir den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.“

Alexander Bernhard, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein ausgeglichenes Spiel mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten, wir hatten mehr Abschlüsse, Kohfidisch war effizienter. Meiner Meinung nach wäre ein Remis gerecht gewesen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.