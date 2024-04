Sankt Margarethen ergattert sich verdienten Last-Minute-Punkt gegen Pinkafeld

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 11:06

Als leichter Favorit ging der im Ranking der Burgenlandliga besser klassierte SV Sankt Margarethen zum heutigen Kräftemessen mit dem SC Pinkafeld in das Meisterschaftsspiel der 22. Runde. Die Gäste hatten am letzten Wochenende ihre Negativserie beendet und möchten nun einen weiteren Sieg folgen lassen. Ein spannendes Match, das gleich mehrere Höhepunkte und zwei absolut konträre Halbzeiten zu bieten hatte, brachte schlussendlich keinen Sieger hervor.

Hausherren hatten eine leichte Feldüberlegenheit

In der ersten Halbzeit dominierten die Hausherren das Spiel, aber das erste Tor erzielten die Gäste, als Florian Dörfler aus ca. 30 Meter einen unguten Aufsetzer vom Stapel ließ und die Kugel schlug, für Torhüter Andreas Diridl unhaltbar, in den Maschen des Gehäuses der Einheimischen zur 1:0-Führung der Gäste ein. In der 28. Minute rollte ein Angriff auf das Tor der Auswärtigen, Christoph Saurer mit einem präzisen Pass auf David Korherr und der fackelte nicht lange herum und netzte zum 1:1-Ausgleich ein. Nur sechs Minuten später, eine Balleroberung von Luca Wohlmuth im Mittelfeld, sein Pass in die Tiefe erreicht Artem Marchenko und der blieb im eins zu eins Duell mit Goalie Michael Wenzl der Sieger und es hieß 2:1 für die Hausherren. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Vorkommnisse, sodass mit der 2:1 Führung der Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Elfmeter in der Schlussminute

In der zweiten Halbzeit fand das Spiel meistens zwischen den beiden Strafräumen statt, die Verteidigung der Kontrahenten stand kompakt und ließ den Stürmern kaum eine Chance, in die Box zu kommen. In Summe hatten die Gäste die besseren Torchancen, konnte diese aber nicht verwerten. In der 90. Minute tankte sich Gergö Fönyedi in den Strafraum der Hausherren und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Schiedsrichter Robert Gruber zeigte sofort auf den Punkt und Thomas Jusits legte sich das Spielgerät zurecht und verwandelte bombensicher zum 2:2, was auch gleichzeitig der Endstand dieser Begegnung war.

Stimmen zum Spiel

Lukas Hallwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war eine adäquate Leistung meiner Mannschaft, wir haben über weite Strecken das Spiel beherrscht. Leider ist uns das 3:1 nicht gelungen, so müssen wir uns mit einem Punkt zufriedengeben.“

Philipp Koller, Sektionsleiter SV Sankt Margarethen:

„Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, ein attraktives Match für die Zuschauer mit Toren auf beiden Seiten. Wir haben nun vier Punkte aus den letzten beiden Matches geholt und sind wieder auf dem Weg dorthin, wo wir am Ende der Herbstmeisterschaft waren.“

