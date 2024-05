Gerechte Punkteteilung im Spiel Sankt Margarethen gegen Edelserpentin

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 09:17

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing der SV Sankt Margarethen die SpG Edelserpentin zum Meisterschaftsspiel in der 27. Runde der Burgenlandliga. Der SV Sankt Margarethen hatte in den vergangenen Wochen für eine richtige Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt und somit näherte man sich dem zweiten Tabellenrang in der Burgenlandliga. Heute fand die vorbildhafte Serie mit einem Remis die Fortsetzung, seit sieben Matches ist man ungeschlagen und mit einem gerechten Remis gingen beide Mannschaften vom Spielfeld.

Ausgeglichene erste Spielhälfte

Beide Mannschaften kamen schwer in die Gänge, in den erste zehn Minuten passierte nicht viel. In der 11. Minute hatten die Hausherren einen Eckball, der daraus resultierende Konter der Gäste ging über mehrere Stationen und Gergö Pusztai war zur Stelle und netzt zur 1:0 Führung für die Gäste ein. Aber die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, bereits zwei Minuten später der Ausgleichstreffer von Ernest Grvala; Ausgangspunkt war ein weiter Outeinwurf von Thomas Jusits, der wird von Kujtim Mucaj mit dem Kopf verlängert und erreicht den Torschützen, der aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich einköpfte. In der weiteren Folge gab es für beide Mannschaften sogenannte Halbchancen, weitere Treffer gab es kein mehr, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Edelserpentin erspielte sich Feldvorteile

In der zweiten Halbzeit versuchten es die Hausherren mit weiten Bällen, zum Erfolg zu kommen, ein gutes Kombinationsspiel war nicht zu erkennen. Die Gäste erspielten sich leichte Feldvorteile, ohne aber gute Tormöglichkeiten zu lukrieren. Größtenteils spielte sich das Match zwischen den beiden Strafräumen ab. In der 67. Minute ein Eckball von Phillip Wenzel, der kommt zu Bastian Kucher, der leitet das Spielgerät weiter zu Thomas Jusits und der bleibt im Luftkampf gegen den Goalie und einem Abwehrspieler der Gäste der Sieger und es heißt 2:1 für die Heimischen. Nun versuchte Edelserpentin zum 2:2-Ausgleichstreffer zu kommen, was ihnen dann in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Treffer von Julian Schwarz auch gelungen ist.

Stimmen zum Spiel

Philipp Koller, sportlicher Leiter SV Sankt Margarethen:

„Es war ein leistungsgerechtes Remis, auch wenn Edelserpentin erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielt hat. Heute war es nicht das Gelbe vom Ei, was die spielerische Leistung anbelangt, aber wir sind weiterhin seit sieben Begegnungen ungeschlagen und konnten einen weiteren Punkt auf unser Konto verbuchen.“

Konrad Renner, Obmann SpG Edelserpentin:

„Meiner Meinung nach war es ein ausgeglichenes Spiel, mit einer gerechten Punkteteilung. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Spielanteile gehabt, schlussendlich sind wir mit dem einen Punkt zufrieden.“

