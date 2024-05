ASKÖ Klingenbach teilt sich Punkte mit SV Sankt Margarethen

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:42

Im Rahmen der 28. Runde der Burgenlandliga lieferten sich ASKÖ Klingenbach und SV Sankt Margarethen ein hart umkämpftes Match, das mit einem 1:1 Unentschieden endete. Die Gastgeber hatten nach einer Niederlage gegen Horitschon etwas gutzumachen, während die Gäste aus Sankt Margarethen als Vierter der Tabelle leicht favorisiert waren.

Frühe Führung für Sankt Margarethen setzt Klingenbach unter Druck

Das Spiel begann energiegeladen, mit den Gastgebern in Grün-Weiß und den Gästen in Blau. Schon in der 13. Minute erzielte Mario Wenzl das 0:1 für Sankt Margarethen nach einem langen Einwurf, den die Klingenbacher Abwehr nicht klären konnte. Der Ball fiel ihm glücklich vor die Füße und er schob ihn problemlos ins leere Tor. Dieses frühe Tor gab den Gästen Auftrieb, während Klingenbach versuchte, sich neu zu sortieren und zurück ins Spiel zu finden.

Klingenbach erhöhte danach den Druck und zeigte einige gute Kombinationen, doch eine echte Torchance blieb aus. In der 17. Minute gab es eine strittige Handspiel-Situation im Strafraum der Gäste, doch die Schiedsrichterin entschied sich gegen einen Elfmeter für Klingenbach. Die Gastgeber hatten Mühe, die kompakte Abwehr der Sankt Margarethener zu durchbrechen, während die Gäste durch Konter gefährlich blieben.

Klingenbach erkämpft sich den Ausgleich in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam Klingenbach entschlossener aus der Kabine. In der 73. Minute hatte Marko Laubner die Chance auf den Ausgleich, stand jedoch im Abseits. In der 78. Minute war es schließlich soweit: Jakub Sulc dribbelte sich auf der rechten Seite durch und seine präzise Flanke fand Laubner in der Mitte, der zum 1:1-Ausgleich einschoss. Die Freude bei den Gastgebern und ihren Fans war riesig.

In den letzten Minuten des Spiels hatten beide Teams Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Eine besonders große Chance für Klingenbach ergab sich in der 90. Minute, als der Stürmer alleine auf den Torhüter zulief, jedoch durch einen kleinen Schubser von hinten gestört wurde und den Ball nicht im Netz unterbringen konnte. Das Spiel endete mit einem 1:1.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Straussi erstellt.

