Aufsteigerduell ging mit 2:0 an Edelserpentin

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 10:01

Am Samstagnachmittag ging die Partie zwischen der SpG Edelserpentin und dem USV Halbturn im Rahmen der 28. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga über die Bühne. Beide Aufsteiger haben sich von den Abstiegsrängen abgesetzt und konnten frei und fröhlich aufspielen. Die Hausherren zeigen in der zweiten Spielhälfte mehr Biss und konnten dieses Match verdient mit 2:0 für sich entscheiden.

Offene erste Halbzeit

Die ersten zehn Minuten nutzen beide Mannschaften, sich vorsichtig abzutasten, bevor die Gäste zwei gute Torchancen lukrierten, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Auch die Hausherren tauchten gelegentlich vor dem Kasten der Gäste auf, aber es gab keinen zählbaren Erfolg. In der 37. Minute hatte Halbturn die große Chance, in Führung zu gehen, aber Goalgetter Marco Phillip Hoffmann knallte den Penalty ans Aluminium; somit blieb es bis zum Pausenpfiff beim torlosen Remis. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Edelserpentin war klar überlegen

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild auf dem Rasen, denn nur die Hausherren zeigten ansehnlichen Offensivfußball; von den Gästen war in dieser Hinsicht nicht mehr viel zu sehen. In der 69. Minute gibt es einen Foulelfmeter für die Hausherren; Noah Leopold hat einen Spieler der Heimischen im Strafraum unsanft von den Beinen geholt. Julian Schwarz tritt zum Penalty an und Rene Summer im Kasten der Gäste hält diesen Ball, aber der Linienrichter wachelte mit der Fahne; der Schlussmann der Gäste stand vor der Torlinie, der Strafstoß wurde wiederholt. Im zweiten Versuch versenkte Schwarz das Leder zur 1:0-Führung im Kasten der Auswärtigen. Kaum hatten sich die Gäste von dem Schock erholt, klingelte es das zweite Mal im Halbturner Tor; wieder war es Julian Schwarz, der nach einer guten Kombination das Zuspiel von Milán Ángyán gekonnt annahm und zum 2:0-Endstand einlochte.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Die erste Halbzeit war eine ziemlich offene Partie, beide Mannschaften in der Defensive gut, von der Offensiv-Abteilung beider Mannschaften sah man nicht sehr viel. In der zweiten Halbzeit sind wir voller Elan aus der Kabine gekommen und haben das Match bis zum Spielende dominiert.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Das Spiel hatte kein hohes Niveau; in der ersten Halbzeit hätten wir mit 2:0 führen können. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr viel zusammengebracht, wir können froh sein, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.