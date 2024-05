ASV Siegendorf schießt sich fürs Pokalfinale warm: 7:1-Sieg in Rudersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 10:13

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Burgenlandliga in der 28. Runde der Meisterschaft zum Aufeinandertreffen zwischen dem USVS Rudersdorf und dem ASV Siegendorf. Die Vorzeichen waren ganz klar definiert, der Meister aus Siegendorf wird seine Erfolgsserie prolongieren und als Sieger vom Platz gehen. Das hat der Leader eindrucksvoll gemacht und die Hausherren mit 7:1 vom Platz gefegt.

Siegendorf schießt Tore nach Belieben

Von Beginn an dominierten die Gäste das Spiel und es dauerte nur bis zur 11. Minute, als der erste Treffer der Auswärtigen fiel. Ein Zuspiel kam zu Goalgetter Lukas Grozurek, und der schiebt kompromisslos zur 1:0-Führung ein. In der 17. Minute tauchten die Gastgeber vor dem Kasten der Siegendorfer auf, aber Ibrahim Sahin kann den Angriff nicht erfolgreich abschließen. Zwei Minuten später machte es Tin Zeco besser und lochte zum 2:0 für die Gäste ein. Nur eine Minute später erhöhte Lukas Szabo auf 3:0, das war ein Doppelschlag innerhalb einer Minute. In Minute 29 bekommt Szabo einen zielgenauen Loch-Pass zugespielt und mit einem Lupfer erzielt er das 4:0. Im Minutentakt geht es weiter, denn nur eine Minute später gibt Grozurek seine Visitenkarte das zweite Mal im Tor der Einheimischen zur 5:0-Führung ab. Ein weiteres Tor von Grozurek findet wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung, somit wurden mit der 5:0 Führung der Schilhan-Truppe die Seiten gewechselt.

Die Gäste bleiben am Drücker

Kurz nach dem Wiederanpfiff hatten die Hausherren eine große Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen, ein Super-Pass von Lauro Sifkovits kommt zu Ibo Sahin, aber dem verspringt der Ball vor dem Gäste-Tormann. In der 50. Minute erhöht Dominik Wdyra auf 6:0, zehn Minuten später der Ehrentreffer für die Heimischen; Ibo Sahin zieht zu seinem klassischen Sprint aus 50 Metern mit Ball an, überspielt den Innenverteidiger der Gäste und haut den Ball platziert ins Eck zum 1:6. Nur fünf Minuten später der 7:1 Endstand, als Emanuel Kande nach einem Abwehrfehler einlochte. Bemerkenswert die Glanztat vom Siegendorfer Torwart, der in der 81. Minute einen Elfmeter aus der rechten unteren Ecke fischte.

Stimme zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Der 7:1 Erfolg meiner Mannschaft hat gutgetan, wir haben uns für das Raiffeisen-Cupfinale gegen den RLO Verein Draßburg warm geschossen und können mit großem Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Wir sind auf eine Mannschaft getroffen, die vor dem Spiel schon gebrochen war und uns das Toreschießen erleichtert hat. Ich habe vier Spieler ausgewechselt, um diese für das Cup-Finale zu schonen.“

