Souveräner Heimsieg: Leithaprodersdorf gewinnt gegen Kohfidisch klar

Details Samstag, 01. Juni 2024 07:30

Im Rahmen der 29. Runde in der Burgenlandliga stand das Duell SV Leithaprodersdorf und ASK Kohfidisch auf dem Programm. Die Hausherren fertigten in der letzten Runde den ASK Marz mit 5:1 ab; Kohfidisch hatte spielfrei. In einer ziemlich einseitigen Partie in der LeithArena besiegten die Schützlinge von Trainer Mario Santner den ASK Kohfidisch glatt mit 4:0.

Die Hausherren dominierten das Spiel

Von Beginn an hatten die Hausherren das Kommando auf dem Rasen, spielten einen gefälligen Offensivfußball und hatten einen Lattentreffer zu verzeichnen, und bei einem Elfmeteralarm blieb die Pfeife von Schiedsrichter Eyüp Orman stumm. So mussten die Fans der Hausherren bis zur 27. Minute warten, ehe es das erste Mal im Kasten der Gäste klingelte. Vorangegangen war ein schöner Spielzug, der zu Leotrim Saliji kam, der setzte sich auf der Seite durch und sein zielgenauer Stanglpass wird von Levi Markhardt gekonnt angenommen und kompromisslos zur 1:0-Führung eingelocht. Weitere gute Torchancen hatten die Heimischen lukriert, aber das 2:0 wollte nicht fallen. Von den Gästen sah man in der ersten Halbzeit nur sogenannte Halbchancen, die zu keinem Treffer führten. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Leithaprodersdorf machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit lockerten die Gäste ihre Defensive, was nun mehr Raum für die Angriffe der Heimischen gab. In der 58. Minute wurde ein Schuss von Noel Kustor abgeblockt; das Leder trudelte Benjamin Petö vor die Füße und der zögerte nicht lange; sein Schuss landete in den Maschen des Gehäuses der Einheimischen zur 2:0-Führung. Zehn Minuten später war es Noel Kustor, der nach einer Flanke von Petö per Kopf das 3:0 erzielte. Damit war das Spiel entschieden. Die Gäste hatten gefährliche Torannäherungen zu verzeichnen, aber die wurden nie zu Ende gespielt. Der letzte Treffer dieser Begegnung war eine Familienproduktion, Simeon Markhardt spielte zu seinem Bruder Levi Markhardt und der erzielte in der 90. Minute den 4:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein klarer Sieg meiner Mannschaft, der ich für diese Leistung nur gratulieren kann. Wir hätten das Ganze bereits früher zumachen können oder müssen, konnten aber einige gute Tormöglichkeiten nicht verwerten. Im Anschluss an dieses Match gab es noch die Meisterfeier der U-23.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Die Leithaprodersdorfer haben uns mit ihrem körperlichen Einsatz die Schneid abgekauft, sie waren besser und bissiger in den Zweikämpfen und haben sich den Sieg verdient, obwohl er meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen ist. Man sieht aber, dass die Meisterschaft dem Ende zugeht, das Feuer ist bei manchen Spielern erloschen.“



