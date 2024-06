Simon Buliga mit einem Viererpack: Parndorf fegt Marz mit 6:0 aus dem Stadion

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 09:21

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Burgenlandliga in der 29. Runde der Meisterschaft zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC/ESV Parndorf und dem ASK Marz. Die Vorzeichen waren ganz klar definiert, die Hausherren sind der haushohe Favorit und wollten diese Begegnung klar gewinnen. Dieses Vorhaben wurde ihnen sehr leicht gemacht, denn sie trafen auf einen stark ersatzgeschwächten ASK Marz, dem drei wichtige Stammspieler auf den Schlüsselpositionen fehlten. Die letzte Hoffnung für die Wagentristl -Truppe, doch noch in der Burgenlandliga zu verbleiben, hat sich durch den Abstieg von Draßburg aus der RLO in Luft aufgelöst

Bis zur 20. Minute war es eine offene Partie

In den ersten 20 Minuten konnten die Gäste das Spiel offen gestalten und zeigten gute Spielansätze, aber anschließend begann der Torreigen der Hausherren. Den Anfang machte Simon Buliga mit seinem ersten Treffer in der 20. Minute, dem ließ er einen weiteren in der 38. Minute zum 2:0 für die Heimischen folgen. Das Toreschießen ging munter weiter, für das 3:0 zeigte sich Marius Charizopulos in der 40. Minute verantwortlich, bevor wiederum Buliga nur zwei Minuten später mit seinem dritten Treffer das 4:0 erzielte. Von den Gästen gab es einige Torannäherungen, die aber in keiner zwingenden Torchance endeten. Mit dieser klaren Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

In der zweiten Spielhälfte dauerte bis zur 58. Minute, ehe Buliga zum vierten Mal seine Visitenkarte im Kasten der Auswärtigen zur 5:0-Führung abgab. Last, but not least war es Lukas Umprecht, der in der 76. Minute für den 6:0-Endstand sorgte.

Stimme zum Spiel

Alfred Wagentristl, Trainer ASK Marz:

„Es hätte ein Wunder in der RLO geschehen können, das uns den Klassenverbleib ermöglicht hätte, aber ehrlich gesagt, mit unserer Punktanzahl ist noch kein Verein in der Burgenlandliga verblieben. Wir haben Ausfälle von drei Qualitätsspielern gehabt, dafür haben junge Spieler die ersten Burgenlandliga-Minuten gesammelt. Wir haben teilweise kompakt gestanden, aber es zeigen manche Spieler keine Disziplin und brechen aus dem System aus. Gegen solche Teams wie Parndorf fällt einem so etwas auf den Kopf.“

