Siegesserie prolongiert: Horitschon katapultierte sich auf Rang drei

Details Sonntag, 02. Juni 2024 09:22

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Pinkafeld und dem ASK Horitschon im Rahmen der 29. Runde der Burgenlandliga vor rund 150 Fans in der Autohaus Frieszl Arena. Pinkafeld erlebt zurzeit eine durchwachsene Saison, der Gast aus Horitschon hingegen schwimmt auf einer Erfolgswelle. Die Stössl-Truppe zeigte eine hervorragende Leistung und katapultierte sich auf den dritten Tabellenplatz.

Leichte Feldüberlegenheit für die Hausherren

Beide Mannschaften gingen mit offenem Visier in dieses Match; von Beginn an rollten die Angriffe Richtung gegnerisches Tor. Den Beginn machten die Gäste, in der 6. Minute scheiterten David Gräf mit einem satten Schuss an Goalie Andi Diridl. In der 9. Minute war es Lukas Wenninger, der nach einem perfekten Zuspiel von David Korherr das Leder über das Tor schießt. Das 1:0 für die Gäste fiel in der 19. Minute, als David Gräf das Leder im Gehäuse der Heimischen unterbringen konnte. Nur zwei Minuten später die Riesenausgleichschance für die Hausherren. David Korherr versucht aus der Drehung einen Schuss anzubringen, Horitschon-Goalie Zsolt Ratkai ist aber auf seinem Posten und wehrt den Korherr-Schuss ab. In der 26. Minute wurden die Heimischen für ihre Bemühungen belohnt; mit einem Lupfer wird die Gästeabwehr überwunden und David Korherr ist zur Stelle und locht zum 1:1-Ausgleich ein. In der Folge waren die Hausherren die überlegene Mannschaft, verabsäumten es aber, einen weiteren Treffer zu erzielen. Somit wurden mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt.

Horitschon war nun am Drücker

In der zweiten Halbzeit geht es munter weiter, beide Mannschaften versuchten, den Führungstreffer zu erzielen; es gab packende Torraumszenen. In der 58. Minute die 2:1 Führung der Auswärtigen, eine Hereingabe von der Seite landet beim frei stehenden Gräf und der fackelte nicht lange herum und brachte das Spielgerät mit seinem Doppelpack im Kasten der Hausherren unter. Nur zwei Minuten später, ein Handspiel im Strafraum eines Spielers der Gastgeber, Schiedsrichter Dragan Knezevic zeigte sofort auf den Punkt und Richard Amaechi Johnson ließ sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte aus 3:1 für Horitschon. In der Folge drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer, der ihnen aber bis zum Abpfiff der Begegnung nicht mehr gelang.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hätten mit 3:1 führen müssen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen, ein weiteres Tor ist uns leider nicht mehr gelungen; es hat immer der letzte Pass gefehlt. Ein Remis wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Momentan sind wir gut drauf, es läuft zurzeit, obwohl wir zu Beginn des Spieles einige Stammspieler, die den Verein im Sommer verlassen werden, auf die Bank gesetzt haben. In der ersten Halbzeit haben wir uns etwas zurückgehalten, da waren die Hausherren die überlegene Mannschaft. In der Halbzeitpause haben wir das System umgestellt, Bastian Lehner wurde eingewechselt und sind dann besser ins Spiel gekommen. Aufgrund der gezeigten Leistung in der zweiten Spielhälfte haben wir verdient gewonnen.“

