Denkbar knapp bis zum Ende – ASV Siegendorf besiegt SV Schattendorf mit 2:1

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 07:45

Am gestrigen Mittwochabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASV Siegendorf und dem SV Schattendorf im Nachtragsspiel der 29. Runde der Burgenlandliga im PAC-Sportpark. Es stand außer Frage, dass der Leader seine Siegesserie prolongieren möchte; die Frage war nur, wie hoch das Ergebnis ausfallen wird. Und diese Frage wurde schnell beantwortet; mit einem knappen 2:1 Sieg der Hausherren wurde das nicht sehr hochklassige Spiel beendet.

Die Hausherren hatten eine optische Überlegenheit

Von Beginn an merkte man sofort, das Match wird kein fußballerischer Leckerbissen für die Zuschauer, es plätscherte so vor sich hin, bis es in der 26. Minute den ersten Höhepunkt gab. Ein Schiedsrichterball für die Hausherren wurde regelwidrig ausgeführt, die Gäste schalteten am schnellsten und Bulcsú Szántó versenkte das Leder im Kasten der Einheimischen zur 1:0-Führung. Dieser Treffer war der Weckruf für die Hausherren; fortan berannten sie das Tor der Schattendorfer und hatten auch etliche Torchancen heraus gespielt. Aber es dauerte bis zur 44. Minute, ehe Lukas Grozurek nach einem schön vorgetragenen Angriff den 1:1 Ausgleich erzielte. Die Gastgeber ließen den Auswärtigen keine Zeit, den Ausgleichstreffer zu verarbeiten; denn nur 60 Sekunden später ist es Ivan Andrejevic, der den Doppelschlag zur 2:1-Führung vollendete. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Schattendorf verteidigte mit Mann und Maus

In der zweiten Spielhälfte bauten die Gäste ein richtiges Bollwerk rund um den eigenen Strafraum auf, Goalie Alexander Bernhardt war der Turm in dieser Schlacht, dirigierte seine Vorderleute und Lukas Grozurek, Lukas Szabo und Deni Stoilov bissen sich an diesem „Catenaccio“ die Zähne aus. Sie vergaben hochkarätige Tormöglichkeiten, sodass die Partie bis zum Spielende spannend geblieben ist.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Das war heute eine Nachtragspartie, in der keine Mannschaft so richtig Lust hatte, Fußball zu spielen. Nach dem 0:1 ist meine Mannschaft munter geworden und hat vor der Pause verdient die 2:1 Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir viele Torchancen vorgefunden, konnten diese aber nicht verwerten.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Großes Lob an meine Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist. Wir sind aufgrund vieler verletzten Spieler mit dem letzten Aufgebot nach Siegendorf gefahren. In der zweiten Spielhälfte haben wir mit Mann und Maus verteidigt und ich bin sehr stolz auf mein Team, das sich achtbar mit der knappen Niederlage in die Sommerpause verabschiedet hat.“

