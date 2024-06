Hoffmann-Doppelpack beschert Halbturn ungefährdeten Auswärtssieg in Klingenbach

Spielberichte

Am Freitagabend empfing der ASK Klingenbach den USV Halbturn im Grenzstadion zum Meisterschaftsspiel der 30. Runde in der Burgenlandliga. Die Hausherren könnten bei einem Sieg auf Tabellenrang sechs vorrücken, Halbturn würde bei einem Sieg die miserable Auswärtsbilanz beschönigen. In einer ansprechenden Begegnung mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten waren die Gäste das effizientere Team und konnten mit einem 3:1-Sieg die Heimreise antreten.

Beide Mannschaften begannen mit offenem Visier

Von Beginn an beide Mannschaften mit offenem Visier und lukrierten gute Tormöglichkeiten. Bereits in der 10. Minute konnten die Hausherren ein Tor bejubeln, als Marco Laubner nach Vorarbeit von Frantisek Lady und Lukas Stahleder den Ball zum 1:0 in den Kasten der Auswärtigen versenkte. Aber die Gäste ließen mit der Antwort nicht lange auf sich warten, in der 14. Minute kommt eine Freistoßflanke in den Strafraum, Igor Paldan steht an der äußeren Fünfer-Ecke und drischt das Leder volley in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zum 1:1 Ausgleich. In der Folge erspielten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht mit gefährlichen Torannäherungen, aber die Tore erzielten die Gäste. So geschehen in der 24. Minute, als Goalgetter Marco Philip Hoffmann vor dem Strafraum der Gastgeber auftauchte und mit seinem schwächeren linken Fuß das Spielgerät zur 2:1 Führung in das Kreuzeck des Tores der Hausherren donnerte. In der 38. Minute legte Hoffmann nach, er bekam einen Zuckerpass von Jan Reiter serviert und nahm das Leder gekonnt an und versenkte es im mit voller Wucht im Kasten der Einheimischen zur 3:1 Führung. Auch die Hausherren hatten ihre guten Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Mit der 3:1 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach war überlegen

Die Klingenbacher kamen voller Elan aus der Kabine und erspielten sich einige guten Tormöglichkeiten, einmal geht der Ball von Philipp Grafl knapp über das Tor, das zweite Mal konnte sich der Halbturner Goalie Rene Summer auszeichnen, als er mit einer glänzenden Parade die Torchance von Dominik Adam zunichtemachte. Klingenbach blieb weiter überlegen, aber die kamen zu keinen nennenswerten Abschlüssen, vor dem Strafraum des Gegners waren sie mit ihrem Latein am Ende. Halbturn verwaltete geschickt den zwei Tore Vorsprung, traf noch zweimal das Aluminium und tütete den dritten Auswärtssieg der Saison ein. Goalgetter Marco Phillip Hoffmann war mit seinen 18 Treffern der Garant für den Verbleib in der Liga und es wäre nicht verwunderlich, wenn höher klassierte Vereine beim USV anklopfen würden, um Hoffmann zu verpflichten.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das heutige Spiel war ein klassischer Selbst-Faller, wir haben gut begonnen und haben das Spiel im Griff gehabt und mit unserer Mithilfe hat Halbturn zwei Treffer erzielt. In der zweiten Halbzeit haben sich die Gäste hinten hineingestellt und die Führung verwaltet.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Zum Abschluss der Saison hat die Mannschaft eine hervorragende Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Nach der miserablen Hinrunde, geschuldet auch den verletzungsbedingten Ausfällen von Summer und Hoffmann, haben wir im Frühjahr unser wahres Gesicht gezeigt und den 5. Platz in der Rückrundentabelle erspielt.“

