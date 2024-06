Horitschon setzt Erfolgslauf beim ASK Marz fort und gewinnt mit 4:2

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 09:40

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASK Marz und dem ASK Horitschon im Rahmen der 30. Runde in der Burgenlandliga. Mit einem Sieg könnten die Gäste die Meisterschaft auf dem dritten Tabellenrang beenden und ihre Serie von fünf gewonnenen Spielen prolongieren. Mit der gestern gezeigten Leistung ist die Stössl-Truppe zurecht auf dem dritten Tabellenrang und in der Rückrundentabelle sogar auf dem zweiten Platz im Ranking.

Offener Schlagabtausch

An die 250 Zuschauer wollten das letzte Spiel ihrer Mannschaft in der Burgenlandliga verfolgen, sofern sie Fans der Heimischen waren. Beide Mannschaften begannen mit einem Offensiv-Fußball, der den Gästen den ersten zählbaren Erfolg brachte. David Gräf wurde hervorragen angespielt, nahm das Leder gekonnt an, tanzte noch einen Verteidiger der Hausherren aus und versenkte das Leder im langen Eck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0-Führung. Aber die Hausherren ließen nicht lange auf eine Antwort warten, ein Abspielfehler der Auswärtigen in der 18. Minute verschaffte dem Gastgeber einen Ballbesitz, mit zwei schönen Spielzügen kamen sie vor das Tor der Gäste und Szilard Köfarago fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät in den Kasten der Gäste. Nun dauerte es 15 Minuten, ehe wieder ein Torjubel im Stadion aufbrauste, dieses Mal waren es die Auswärtigen, die ein schönes Doppelpassspiel zwischen Richard Amaechi Johnson und Rene Maschler aufgezogen hatten, eine Flanke kam in den Strafraum geflogen und David Gräf war mit dem Kopf zu Stelle und es hieß 2:1 für die Gäste. Marz kam auch gelegentlich in die Nähe des Strafraumes der Gäste, ohne einen zählbaren Erfolg zu verzeichnen. Mit der knappen 2:1 Führung für die Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Gäste waren effizienter

Kaum hatten Schiedsrichter Gökhan Orhan das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es im Kasten der Hausherren. Vorausgegangen war ein Ballverlust der Heimischen, den nutzten die Gäste brutal aus; eine Ballstafette landete bei Philip Wessely und der kannte keine Gnade und donnerte das Spielgerät zur 3:1-Führung ins Kreuzeck des Kastens der Hausherren. Aber die Heimischen gaben nicht auf und kamen nach einem Fehlpass der Horitschoner an den Ball und Ciprian-Florin Brata erzielte in der 50. Minute den 2:3-Anschlusstreffer. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es siebenmal den gelben Karton, fünf für die Hausherren, zwei für die Gäste. In der 90. Minute gab Richard Amaechi Johnson seine Visitenkarten im Kasten der Einheimischen zum 4:2 Endstand ab.

Stimme zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Ich habe in diesem Match wieder etliche junge Spieler gebracht, damit sie sich an die Einsätze in die Kampfmannschaft in der kommenden Saison gewöhnen, da wir im Sommer einige Abgänge zu verzeichnen haben. Wir haben heute einen richtig guten Fußball gespielt und die nötigen Tore erzielt. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man die Saison mit sechs Siegen in Serie beendet.“

