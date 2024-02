USV Niederleis: Oberste Prämisse ist der Abstand zur Abstiegszone, "oberes Play-off" noch nicht aus den Augen verloren

1. Klasse Nordwest

Details Dienstag, 20. Februar 2024 09:50

Der USV Niederleis kam nach einer anspruchsvollen Hinrunde in der 1. Klasse Nord-West schließlich auf dem zehnten Platz ins Ziel. Die Elf von Trainer Andreas Fitz, die im Herbst auffällig oft den Roten Karton präsentiert bekam, ging sechsmal als Verlierer vom Platz, vier Partien konnten gewonnen werden. Man ist damit Bestandteil des „unteren Play-offs“ – zwischen Platz acht und neun klafft in der Liga bekanntlich eine Lücke von sieben Punkten. Ligaportal hat sich mit dem Niederleiser Coach unterhalten, unter anderem wurde über den absolvierten Herbst, die derzeit laufende Vorbereitung, einen unerwarteten Neuzugang sowie das im März anstehende Frühjahr geplaudert.

Ligaportal: Herr Fitz, wie ist der abgelaufene Herbst aus Sicht des USV Neiderleis zu bewerten?

Andreas Fitz: Wir haben relativ viele Rote Karten bekommen, wo ich unter anderem sage, dass wir schauen müssen, dass wir uns da ein bisschen zurückhalten, das müssen wir etwas abstellen. Sportlich gesehen, vom Fußballerischen her, haben wir einen guten Herbst gespielt, punktemäßig aber nicht. Göllersdorf, die hinten drin sind, sind für mich eine ganz starke Truppe. Es wird jedenfalls schwer, vorne anzudocken, da die ersten Acht eng zusammen sind, wir schauen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Ligaportal: Was gibt es vom Transfermarkt zu berichten?

Andreas Fitz: Wir haben Dominic Weisi und Benedikt Lehner geholt, dazu ist noch Alex Krüger aus Südafrika zu uns gestoßen. Das ist wohl eine eher kuriose Geschichte, die Mutter ist Österreicherin, der Vater Südafrikaner, sie sind nach Niederleis gezogen, und der Bursch ist jetzt im Kader und hat das Potenzial, dass er in einem halben Jahr schon zur Ersten reinriecht.

Ligaportal: Wie läuft aktuell die Vorbereitung, wie ist diese zu bewerten?

Andreas Fitz: Wir hatten von Dezember bis Jänner immer montags die Halle, krankheitsbedingt waren nicht immer alle da, das war aber auch nicht Pflicht. Wir haben immer ein bis zwei Krankheitsfälle, wir können aber am Rasen trainieren, sind so zwischen 16 und 18 Spieler im Training.

Ligaportal: Mit welchen Zielsetzungen geht man in die im März beginnende Rückrunde?

Andreas Fitz: Ziel ist es ganz klar, den Abstieg zu vermeiden und dazu, wenn wir einen Lauf bekommen, noch vorne an jene Teams anzudocken, die derzeit sieben Punkte mehr haben. Die Prämisse ist aber wirklich, und das ist das Erste was ich sage, dass wir hinten immer so sechs bis acht Punkte vom Drittletzten weg sind, um nie in Verlegenheit zu kommen. Mit Sperren und Verletzungen kommst du schnell in die Bredouille rein.