SK Wiesmath: "Die Karten werden jetzt neu gemischt"

1. Klasse Süd

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 08:48

Der SK Wiesmath hat mit acht Siegen aus 13 Spielen in der Hinrunde der 1. Klasse Süd für Furore gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Franz Fleck musste nur einmal als Verlierer vom Platz und thront daher zur Winterpause mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz. An der Spitze herrscht jedoch durchaus ein Gedränge, von Platz fünf trennen die Fleck-Truppe nur zwei Zähler. Die Fans dürfen sich damit auf einen wirklich spannenden Titelkampf in der Liga einstellen. Ligaportal hat den Coach des SKW zum Talk gebeten.

"Die Karten werden jetzt neu gemischt"

Fragt man Franz Fleck, seines Zeichens Coach des SK Wiesmath, zu seinem Resümee hinsichtlich der abgelaufenen Herbstsaison, erhält man eine klare Antwort: „Wir haben nur einmal verloren, sind Herbstmeister mit zwei Punkten Vorsprung, es kann fast kein besseres Fazit geben. Es war überaus positiv, wir haben einzig daheim gegen Oberwaltersdorf verloren, ansonsten immer reüssiert und sind damit nicht zu Unrecht Herbstmeister.“ Fleck weiß freilich aber auch: „Die Karten werden jetzt neu gemischt. Wir stehen zwar ganz vorne, aber das ist erst die halbe Miete.“

Man werde daher versuchen, ganz vorne zu landen, der Mitbewerb habe sich aber massiv verstärkt. „Eine der fünf Mannschaften wird das Rennen machen.“ Als größte Konkurrenz sieht Wiesmaths Trainer dabei Enzesfeld und Weissenbach, er hat aber freilich auch Pitten und Oberwaltersdorf auf dem Zettel. „Das ist das Kleeblatt, unter diesen Fünf wird sich das aus meiner Sicht ausgemacht“, so Fleck.

Reise nach Ungarn

Auf Transfers hat man im Winter verzichtet, was angesichts der erfreulichen Performance im Herbst nicht unverständlich scheint. Dafür setzt man auf die Gemeinschaft, so brechen aktuell 33 Spieler nach Lipot nahe Györ ins Trainingslager auf. Man wird dort vier Tage verweilen, wichtig war Fleck, dass alle mitfahren, was zu 95 Prozent gelungen sei.

Mit der Vorbereitung ist Wiesmaths Coach grundsätzlich zufrieden. Bis dato konnte man dreimal auf Rasen trainieren, ansonsten war man im Turnsaal. „Das kennen wir aber, wir sind nicht Kunstrasen-verwöhnt, müssten hierzu eineinhalb Stunden fahren. Wir bereiten uns eben so vor, wie es die Gegebenheiten zulassen“, betont der Coach. Die Anzahl an Testspielen ist bewusst überschaubar gewählt worden. „Wir haben eh eine Mannschaft, die sich kennt. Jetzt werden wir noch ein bisschen in Kondition investieren, dann werden wir sehr viel Technik und Taktik machen, weil die Burschen das natürlich nicht gewöhnt sind, zweimal am Tag zu trainieren“, will Fleck die Einheiten am Trainingslager dosiert gestalten. Die Rückrunde beginnt für den Tabellenführer aus Wiesmath am Freitag, dem 15. März mit einem Flutlicht-Auswärtsspiel bei Scheiblingkirchens zweiter Elf.